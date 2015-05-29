30-метровый торт испекли в Астане

Фото Марата Куракова
Торт длиной 30 метров испекли в Астане. Огромное лакомство приготовили специально к предстоящему Дню защиты детей в SOS Детской деревне Астана, передает корреспондент Kazpravda.kz
"Ежегодно SOS Детская деревня Астана проводит праздники для детей. Сегодняшнее мероприятие приурочено к 1 июня – Дню защиты детей. На протяжении многих лет с нами сотрудничают крупные компании, они спонсируют нас, делают большой вклад, организовывая совместные праздники и летний отдых для наших детей", – рассказала директор SOS Детская деревня Астана Зауреш Арыстанова.
По ее словам, один из основных спонсоров в честь праздника подарил детской деревне чек на сумму 3,5 млн тенге. На эти деньги дети трех детских деревень из Алматы, Астаны и Темиртау смогут отдохнуть в детских лагерях Казахстана.
"В нашей деревне сейчас проживают 75 детей в 14 домах семейного типа. Также у нас есть взрослые дети, подростки, это 3 дома юношества в которых проживают 39 детей", – отметила Зауреш Арыстанова.
Директор поблагодарила всех участников и гостей праздника и выразила особую благодарность звездам казахстанской эстрады, которые исполнили свои хиты для больших и маленьких зрителей.
Как рассказали сами изготовители огромного 30-метрового медового торта, ширина сладкого подарка составляет 20–25 см, вес – 225 кг, а на его приготовление ушло 5 дней. На сегодня это самый большой торт, который когда-либо готовили в Казахстане.