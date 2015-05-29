30-метровый торт испекли в Астане

Общество
Шынар Оспанова
Фото Марата Куракова
Торт длиной 30 метров испекли в Астане. Огромное лакомство приготовили специально к предстоящему Дню защиты детей в SOS Детской деревне Астана, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Ежегодно SOS Детская деревня Астана проводит праздники для детей. Сегодняшнее мероприятие приурочено к 1 июня – Дню защиты детей. На протяжении многих лет с нами сотрудничают крупные компании, они спонсируют нас, делают большой вклад, организовывая совместные праздники и летний отдых для наших детей", – рассказала директор SOS Детская деревня Астана Зауреш Арыстанова.

По ее словам, один из основных спонсоров в честь праздника подарил детской деревне чек на сумму 3,5 млн тенге. На эти деньги дети трех детских деревень из Алматы, Астаны и Темиртау смогут отдохнуть в детских лагерях Казахстана.

"В нашей деревне сейчас проживают 75 детей в 14 домах семейного типа. Также у нас есть взрослые дети, подростки, это 3 дома юношества в которых проживают 39 детей", – отметила Зауреш Арыстанова.

Директор поблагодарила всех участников и гостей праздника и выразила особую благодарность звездам казахстанской эстрады, которые исполнили свои хиты для больших и маленьких зрителей.

Как рассказали сами изготовители огромного 30-метрового медового торта, ширина сладкого подарка составляет 20–25 см, вес – 225 кг, а на его приготовление ушло 5 дней. На сегодня это самый большой торт, который когда-либо готовили в Казахстане.

556817469021a1432885062.JPG

556815fab4c461432884730.JPG

5568161fec3041432884767.JPG

5568164659c591432884806.JPG

5568166e090871432884846.JPG

55681692210801432884882.jpg

556816caf0ec51432884938.jpg

Популярное

Все
Свыше ста представителей бизнеса, госорганов и экспертов обсудили Налоговый Кодекс
Спасатели МЧС Казахстана прибыли в Таджикистан для участия в международных учениях
Минздрав проведет комплексную проверку наркологических центров Казахстана
Стрельба произошла возле резиденции Трампа в Вашингтоне
Казахстанские борцы взяли два "золота" в первый день молодежного чемпионата Азии
Новый вид змей обнаружили в Китае
Достойный путь генерала Уразова
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Болгария одержала сенсационную победу на «Евровидении-2026»
Казахи в древнем Египте? Да!
Международная выставка «Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance» прошла в Астане
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Внимание боеготовности войск и технологическому переоснащению
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Горы должны стать доступными для всех: эксперт о проекте Almaty Superski
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Гвардейские собаки с чемпионской родословной будут улучшать кинологический фонд МВД
Стал символом свободы и единства
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы
«Ночь в музее»: что посмотреть в Астане и Алматы
Реконструкцию аэровокзала в Павлодаре завершат в августе
Налоги на зарплаты: главное – не упустить момент
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Пять лет на защите прав граждан
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Новый предмет для нового поколения
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки
В Алматы расширят выпуск спецтехники для ЧС

Читайте также

Спасатели МЧС Казахстана прибыли в Таджикистан для участия …
Стать центром притяжения
Ребенок в цифровой среде
Удивительный кубик Рубика

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]