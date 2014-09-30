30 сентября в Атырау состоится XI Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России
Назымгуль Кумыспаева
Сегодня, 30 сентября, пройдет XI Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России на тему "Инновации в углеводородной сфере", передает Kazpravda.kz.
В рамках форума запланированы двусторонние переговоры Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина и проведение делового совета.
Как сообщалось ранее, одним из ключевых вопросов, которые будут рассмотрены на форуме, станет применение современных технологий в нефтегазовой отрасли и развитие двустороннего сотрудничества в этом направлении. Кроме этого, будут обсуждены вопросы строительства АЭС в Казахстане. Вместе с тем, по информации заместителя председателя правления Национальной палаты предпринимателей Рахима Ошакбаева, в ходе заседания планируется утвердить план разработки техрегламентов Таможенного союза.
Напомним, во время X Форума, проходившего в Екатеринбурге, подписан Договор между странами о добрососедстве и сотрудничестве в XXI веке.