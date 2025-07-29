С 1 по 31 августа в Казахстане проводится онлайн-этап Национальной сельскохозяйственной переписи. В рамках информационной кампании около 300 тыс. сельхозпроизводителей (зарегистрированные в базе мобильных граждан) получат SMS-сообщение с приглашением принять участие от номера 1414, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazstat
Для прохождения переписи необходимо зайти на сайт: sanaq.gov.kz, авторизоваться и заполнить опросник, выбрав форму 2-СХП.
Проведение переписи направлено на сбор полной и актуальной информации о сельскохозяйственной деятельности в стране. Полученные данные позволят выработать эффективные меры поддержки аграрного сектора и способствовать его устойчивому развитию.
Вся предоставляемая респондентами информация является строго конфиденциальной, не подлежит передаче налоговым или другим органам и защищена в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственной статистике».
По всем вопросам можно обратиться в контакт-центр по номеру 1446 (звонок бесплатный по Казахстану).