300 тысяч сельхозпроизводителей получат SMS-приглашение пройти перепись

Статистика
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Венера Баталова
корреспондент

С 1 по 31 августа в Казахстане проводится онлайн-этап Национальной сельскохозяйственной переписи. В рамках информационной кампании около 300 тыс. сельхозпроизводителей (зарегистрированные в базе мобильных граждан) получат SMS-сообщение с приглашением принять участие от номера 1414, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazstat

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Для прохождения переписи необходимо зайти на сайт: sanaq.gov.kz, авторизоваться и заполнить опросник, выбрав форму 2-СХП.

Проведение переписи направлено на сбор полной и актуальной информации о сельскохозяйственной деятельности в стране. Полученные данные позволят выработать эффективные меры поддержки аграрного сектора и способствовать его устойчивому развитию.

Вся предоставляемая респондентами информация является строго конфиденциальной, не подлежит передаче налоговым или другим органам и защищена в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственной статистике».

По всем вопросам можно обратиться в контакт-центр по номеру 1446 (звонок бесплатный по Казахстану).

#статистика #сельское хозяйство #перепись

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