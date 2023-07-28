XXXI летняя Универсиада стартовала в Китае

За награды в 18 видах спорта здесь поборются сразу 10 тысяч атлетов.

Фото: gidchina.ru

В китайском городе Чэнду стартовала XXXI летняя Универсиада. В соревнованиях, которые проводятся раз в 2 года, участвуют 90 казахстанских спортсменов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz.

После почти четырёхлетнего перерыва огонь летней Универсиады вновь зажжен. Двумя годами ранее всемирные студенческие состязания по плану должны были пройти в Китае, однако из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли. И вот, 31-е по счёту Игры, хоть и с большим опозданием, принимает китайский город Чэнду. За награды в 18 видах спорта здесь поборются сразу 10 тысяч атлетов.

Сборная Казахстана была сформирована по итогам республиканской Универсиады в Актау. В итоговую заявку попали 90 лучших студентов, которые представят страну в 11 дисциплинах.

На Универсиаде в Китае будет разыграно 269 комплектов медалей. Казахстанские спортсмены примут участие в таких видах спорта как стрельба из лука, спортивная гимнастика, лёгкая атлетика, фехтование, дзюдо, художественная гимнастика, стрелковый спорт, плавание, теннис, тхэквондо и ушу.

Церемония открытия студенческих игр пройдёт сегодня вечером на главном стадионе Универсиады – спортивном парке Дунъаньху.

По традиции в торжественном шествии делегацию каждой страны возглавляют знаменосцы. На нынешней Универсиаде флаг сборной Казахстана пронесёт 19-летний дзюдоист Каблан Нурсултан. В копилке его достижений более 12 призовых мест на республиканских и международных соревнованиях.