В масштабном мероприятии приняли участие около 200 преподавателей

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Центром выявления и поддержки талантов управления образования Атырауской области был организован научно-практический семинар «Научный поиск: секрет достижения результатов», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Семинар в формате TED-X, прошедший с целью развития науки, приобщения учащихся к научным исследованиям с раннего возраста, поддержки новых идей и подготовки молодых ученых, собрал талантливую молодежь и опытных педагогов региона.

- Семинар, это важное пространство для совместной работы молодых исследователей и опытных преподавателей. Наша цель – приобщить детей к научному поиску, сформировать культуру исследования. Идеи, представленные на семинаре в формате TED-X, могут стать началом глобальных новшеств. Такие мероприятия способствуют раскрытию потенциала молодых талантов, - говорит директор центра выявления и поддержки талантов Кайыргали Азилов.

Среди спикеров ученица 11-го класса областной Национальной гимназии для одаренных детей Айсана Ахатова. Ранее она была признана лучшей в нескольких научных проектах, занимала призовые места.

- Правильный выбор темы проекта - первый шаг к успеху. Работая в тесном контакте с моим руководителем, я упростила процесс исследования и добилась высоких результатов. Продуктивная работа преподавателя и ученика - основа успешной работы, – считает Айсана Ахатова.

В рамках семинара 37 учащихся защитили свои работы по отобранным исследовательским проектам. Методом сторителлинга учащиеся, презентовавшие свои проекты, продемонстрировали навыки научного мышления, аргументированное представление своих идей.

По мнению организаторов, такие семинары повышают интерес учителей и школьников к науке и придают импульс развитию исследовательской культуры.