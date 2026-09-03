Юные друзья книги

Читающая нация
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В Туркестане завершился Летний книжный фес­тиваль, объединивший более ста юных читателей. Его организаторы постарались сделать лето для юных жителей Туркестана увлекательным и наполненным открытиями.

фото пресс-службы облакимата

Почти три месяца дети читали книги, знакомились с новыми произведениями, обсуждали прочитанное и делились своими впечатлениями. В итоге обычные каникулы превратились для многих из них в настоящее путешествие по миру литературы. Участники проекта учились анализировать тексты, выражать свое мнение, находить интересные факты, проводить небольшие исследования. Таким образом, чтение постепенно выходило за пределы привычного «прочитал – пересказал» и становилось инструментом познания.

Заключительное мероприятие фестиваля, прошедшее в Туркестанской региональной универсальной научной биб­лиотеке «Фараб», получилось одновременно торжественным и по-домашнему теплым. Для юных читателей подготовили концертную программу, где прозвучали детские песни, состоялись игры и познавательные викторины. А главным моментом праздника стало награждение самых активных участников.

Гран-при и звание «Звезда Летнего книжного фестиваля» получила Амина Серик. В качестве главного приза ей вручили детский велосипед. Первое место занял Ерасыл Калдарбек, удостоенный звания «Лучший читатель». Его наградой также стал велосипед. Второе место присуждено Еркебулану Серику, получившему специальную бонусную карту от банка «Халык» и денежный приз в размере 20 тыс. тенге. Третье место – у Зейнеп Абдыкадыр, признанной победителем в номинации «Самый верный друг книги». Она тоже ушла с подарками – рюкзаком с учебными принадлежностями.

Все юные читатели, которые активно участвовали в фес­тивале на протяжении лета, получили грамоты и призы. Организаторы подчеркивают: в подобном проекте важен не только результат, но и сам путь – желание читать, узнавать новое и возвращаться к книге снова.

Особое место в реализации проекта заняла инициатива «Вклад в Золотой фонд». Участникам предложили поделиться с библиотекой книгами, которые они уже прочитали дома. И это отличная идея, ведь хорошая книга не должна оставаться на одной полке, если она может стать открытием для десятков других детей.

#Туркестан #фестиваль #Летний книжный фес­тиваль

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