4 дня отдыха ждут казахстанцев на День столицы

Проект постановления Правительства Казахстана о переносе дня отдыха на День столицы разработало Министерство труда и социальной защиты населения РК, сообщает Kazpravda.kz .

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Согласно проекту постановления Правительства РК «О переносе дня отдыха в 2023 году», для рационального использования рабочего времени планируется перенести день отдыха с субботы 1 июля 2023 года на пятницу 7 июля 2023 года.

Таким образом, при 5-дневной рабочей неделе казахстанцев ждут 4 дня отдыха подряд – 6-9 июля. При 6-дневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут 6, 7 и 10 июля.

Документ на публичном обсуждении до 15 марта на портале Открытые НПА.