4 октября отмечается Всемирный день защиты животных

В мире, Культура и общество
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Аманжолова Айман
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Во всем мире сегодня отмечают Всемирный день защиты животных, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: А.Аманжолова

World Animal Day или Всемирный день защиты животных, отмечаемый во всём мире ежегодно 4 октября, был учреждён на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившем в 1931 году во Флоренции (Италия), и призван обратить внимание человечества на проблемы обитателей планеты.

День 4 октября известен как день памяти о католическом святом Франциске Ассизском (Feast Day of St Francis of Assisi, 1181/1182 — 1226), который считается покровителем животных.

Церкви ряда стран проводят службы, посвященные Всемирному дню животных, либо 4 октября, либо в день, близкий к этой дате.

Во всем мире, общества защиты животных каждый год организуют различные массовые мероприятия и акции, посвященные этому Дню.

Во многих странах мира активно поднимают важные вопросы, такие как сохранение вымирающих видов, пресечение и наказание за жестокое отношение к животным, гуманное решение проблемы бездомных зверей, улучшение условий обитания в зоопарках, питомниках и приютах.

В Казахстане жестоким обращением считается умышленное действие, после которого животное погибло или его здоровью нанесен серьезный вред. Самооборона человека не считается жестоким обращением. Разрешено также уничтожение грызунов и забой животных при проведении религиозных обрядов.

Ранее, мировая знаменитость и известная защитница прав животных Брижит Бардо написала президенту Токаеву, высказав свое видение ситуации с бездомными животными в Казахстане.

#казахстан #защита #животные

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