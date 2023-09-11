Брижит Бардо призывает Токаева помочь спасти бездомных животных в Казахстане

Президент
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Впервые мировая знаменитость и известная защитница прав животных Брижит Бардо написала президенту республики еще в 2019 году, высказав свое видение ситуации с бездомными животными в Казахстане.

Обращаясь к президенту во второй раз, французская кинозвезда и глава собственного фонда выразила озабоченность неверной интерпретацией закона об ответственном обращении с животными местными властями, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Бардо отметила, что ответ Токаева на ее первое письмо продемонстрировал человечность и политическую волю к этичному, ответственному и эффективному изменению в регулировании численности бездомных животных, что привело к принятию закона об ответственном обращении с животными в Казахстане в декабре 2021 года.

«За эти два года пройден путь, в ходе которого, благодаря Вам, благосостояние животных, общественное здоровье и гармония в обществе наконец-то стали темами, которые больше не подвергаются дискуссии, а активно реализуются на практике. Однако именно здесь возникает проблема, так как большинство местных органов власти игнорируют положения закона, и Минэкологии, как компетентное ведомство, вероятно, не имеет возможности принудить их к исполнению закона», – пишет Бардо.  

По ее мнению, слова Токаева о необходимости принять меры для решения проблемы бездомных животных, сказанные в апреле этого года, были неверно восприняты местными властями.

«Собаки в Таразе, которых стерилизовали благодаря финансовой помощи моего фонда, стали жертвами произвольных актов. Собак несправедливо клеймят агрессивными, хотя они просто пытаются выжить в обществе, которое часто враждебно к ним», – заявила защитница животных.  

Она отметила случаи подпольной деятельности, связанной с убоем бездомных собак в Акмолинской и Алматинской областях. По ее словам, их туши поставлялись из Акмолинской области в столичные рестораны, что является  нарушением закона и несет угрозу здоровью человека.

«Мы надеемся, что Генеральная прокуратура Казахстана проведет беспристрастное расследование и положит конец незаконной деятельности. Отношение к животным служит индикатором уровня процветания любой страны», – заявила Бардо.

Недавние инциденты с собаками в стране она назвала трендом к откату назад в вопросах ответственного отношения к животным.

Вместе с тем, ее фонд признает, что закон об ответственном обращении с животными, в том виде, какой он есть сейчас, уже представляет собой значительный прогресс для Казахстана, и приветствовал его подписание в 2021 году.

Однако обеспокоенность Брижит Бардо вызвали изменения в законе, недавно инициированные депутатами Мажилиса. Так, в частности, особую тревогу знаменитости вызывают законодательные поправки в области ответственного обращения с животными, позволяющие умерщвлять необустроенных  и невостребованных бродячих животных по истечении 15 суток, а безнадзорных животных через 60 суток после их сдачи в пункты временного содержания.

«Они создадут животным адские условия к существованию. Умоляю Вас, г-н президент, проявить твердую политическую волю к гуманному регулированию численности бездомных животных, где стерилизация, идентификация, ответственность общества и образование заменят варварскую политику, которая портит имидж страны. Вы знаете, что мой фонд готов предоставить экспертизу и обучение. Мы уже сотрудничали в Семее, Таразе, и в ближайшее время планируем сотрудничество в Кызылординской и Павлодарской областях с местными ассоциациями и приютами», – обратилась она к Токаеву.  

Автор письма сетует на неготовность  местных акиматов к серьезному сотрудничеству.

«У них нет мотивации и заложенных средств для внедрения программы «Отлов – Стерилизация – Вакцинация - Возврат» и готовности продемонстрировать то, что возможен добрый и эффективный подход в решении проблемы», – заключила зоозащитница в надежде на ответ.

Напомним, в 2020 году Токаев публично прокомментировал письмо всемирно известной киноактрисы, заявив на открытии фронт-офиса волонтеров Birgemiz, что Казахстан должен «показать себя милосердной нацией и уделять внимание не только защите наших детей, но и защите животных». А позже сообщалось, что приют для животных в столице Казахстана получил спонсорскую помощь от фонда Брижит Бардо.

#Токаев #письмо #животные #законопроект #Брижит Бардо

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