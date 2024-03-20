40 новых автобусов доставят в Астану к Наурызу

В ближайшие дни подвижной состав общественного транспорта столицы пополнится 40 новыми 18-метровыми автобусами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Фото: Kazpravda.kz/ АдильбекТауекелов

Как уточняется, первая партия автобусов прибудет уже 21 марта.

«В апреле после прохождения процедур оформления, приема, установки оборудования, регистрации в системе, закрепления водителей автобусы дополнят городские маршруты», — сообщили в транспортной компании City Transportation Systems.

В пресс-службе добавили, что работа по улучшению деятельности общественного транспорта будет продолжена.