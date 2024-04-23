40 новых автобусов запустили в Астане

Для обслуживания гостей и жителей столицы на улицы города выехали 40 новых 18-метровых автобусов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В марте пресс-служба CTS сообщала, что подвижной состав общественного транспорта столицы пополнится 40 новыми 18-метровыми автобусами и после прохождения процедур оформления, установки оборудования,они выедут на городские маршруты.

Эти 40 автобусов выехали на обслуживание маршрутов №№ 44, 10, 9, 7.

На маршрут № 44 выехали 16 автобусов, тем самым подвижной состав маршрута полностью заменен на 18-метровые автобусы. 14 автобусов распределены на маршрут № 7, остальные – на маршруты № 9 и № 10.