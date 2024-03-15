Более 4 трлн тенге таможенных платежей и налогов поступило в казну за прошлый год

Налоги, Экономика
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Дана Аменова
Корреспондент

Рост поступлений в сравнении с 2022 годом составил 34%, передает Kazpravda.kz

Фото: Минфин РК

По итогам 2023 года в Казахстане поступило таможенных платежей и налогов на сумму 4,1 трлн тенге, сообщил директор департамента таможенного контроля комитета государственных доходов МФ РК Елдос Саудабаев в ходе пресс-конференции в СЦК.

Темп роста поступлений в сравнении с 2021 годом составил +78% (2 296,4 млрд. тенге), в сравнении с 2022 годом +18% (3 452,8 млрд. тенге).

«Таможенных платежей и налогов без учета экспортных таможенных пошлин, за 2023 год поступило 2 401 млрд тенге. Темп роста поступлений в сравнении с 2021 годом составил 92% (1 247,5 млрд тенге), в сравнении с 2022 годом - 34% (1 792,3 млрд тенге)», - говорится в сообщении комитета госдоходов.

За счет мер таможенного администрирования в бюджет дополнительно взыскано 149,6 млрд тенге.

#налоги #Минфин #таможенные платежи #комитет госдоходов

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