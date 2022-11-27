42 градуса мороза и леденящий ветер: штормовое предупреждение объявлено в ряде областей Казахстана

Общество

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 28 ноября.

Фото: Kazpravda.kz

Штормовое предупреждение объявлено сразу в нескольких областях Казахстана,  передает Kazpravda со ссылкой на РГП "Казгидромет". 

28 ноября на северо-востоке Мангистауской области ожидается гололед. Ветер северо-восточный, ночью на севере, в центре области 15-20 м/с.

В понедельник ночью на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный мороз до 42 градусов.

На севере, востоке Акмолинской области прогнозируют туман. Ветер восточный, юго-восточный на юге области порывы до 15-20 м/с. 

На юге Карагандинской области 28 ноября тоже ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. 

В центре, на юге Актюбинской области также  сильный ветер - порывы достигнут 15-20 м/с. 

28 ноября на юго-западе Абайской области будет усиление ветра - северо-восточный 15-20 м/с. 

Ночью в понедельник в Жетысуской области сохраняется сильный мороз 25-29 градусов. 

В Кызылординской области 28 ноября сохраняется сильный ветер до 15-20 м/с, местами порывы достигнут 23-28 м/с.

В понедельник на большей части Улытауской области ожидается ветер, порывы которого достигнут 15-20 м/с, временами усилится до 23 м/с.

На севере Костанайской области будет туман. Ветер восточный на юге области порывы 15-20 м/с. 

28-29 ноября на северо-востоке, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед.

Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах 15-20 м/с, сутки 28, ночью 29 ноября порывы 23-28 м/с.

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