Более 400 казахстанцев незаконно претендовали на жилье из госфонда в Карагандинской области

Фото: архив КП

Государство обеспечивает жильем не всё население, а лишь определенную категорию: дети-сироты, инвалиды, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, многодетные семьи и ветераны ВОВ.

Сотрудники надзорного органа при проверке выявили, что из 33 тысяч граждан, нуждающихся в жилье, 454 казахстанца не относятся к указанной категории и не имеют право на жилье из госфонда. Они сняты с очередей. 50 гражданам выданы квартиры с несоответствующей требованиям законодательства площадью.

По акту надзора принимаются меры по принятию в коммунальную собственность 78 безхозяйных жилищ. Задолженность граждан по арендному жилью составила 20 млн тенге, местные исполнительные органы направили иски в суд.

— Выявлен факт мошенничества при приватизации квартиры в г.Шахтинск на основании фиктивного решения суда о признании договора найма на жилище состоявшимся. Начато досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество». В Актогайском районе для граждан выкуплено 4 жилища, состояние которых не соответствует требованиям пожарной и санитарной безопасности - имеются трещины и влажность в стенах, электроустановочные изделия повреждены и оголены провода. В этом же районе выкуплено 2 жилища, которые не подключены к электроснабжению, — прокомментировали в прокуратуре.

Проверка продолжается.