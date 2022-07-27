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Спорт
47 медалей завоевал Казахстан на чемпионате Азии по тяжелой атлетике

В Ташкенте завершился Чемпионат Азии среди юношей до 17 лет и юниоров до 20 лет. Казахстан на данных стартах представляла команда из 22 спортсменов – 13 парней и 9 девушек. По итогам соревнований ребята завоевали 47 медалей, из которых 10 золотых, 23 серебряных и 14 бронзовых, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тяжелой атлетики.

В медальном зачете среди юношей и девушек до 17 лет казахстанская сборная заняла третье место. В отдельном рейтинге среди юношей – первое место, среди девушек – восьмое.

В категории среди юниоров и юниорок до 20 лет команда Казахстана стала одиннадцатой на Азиатском континенте, тогда как наши юниоры заняли девятое место, а юниорки – восьмое.

"В первую очередь хочу поздравить всю команду и тренерский штаб с отличными результатами! Каждый спортсмен выложился на сто процентов, показал характер. Отдельно хочу отметить Емберди Едыге, который подтвердил свой статус рекордсмена, Никиту Абдрахманова и Алишера Байбурова — они стали лидерами в своих категориях среди юношей, а также заняли вторые места среди юниоров, и чемпиона Азии среди юношей до 17 лет — Дениса Полубояринова", - поделился старший тренер ЦОПа Жанибек Кишкенбаев.

Также он поблагодарил за поддержку всех казахстанцев, кто следил за выступлениями, болел и поддерживал ребят.

"Подводя итоги, скажу, что в молодежной сборной сформирован достойный резерв, с которым будут связаны наши планы на Олимпиаду 2028 года", - добавил старший тренер.

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