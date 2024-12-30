5 лет уклонялся от уплаты алиментов житель области Жетісу

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках утверждения идеологии «Закон и Порядок» прокуратурой области Жетісу ведется активная работа с должниками по алиментам, вплоть до уголовного преследования, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК

В ходе проверок выяснилось, что более 5 лет злостный неплательщик Алакольского района намеренно избегал выполнения своих обязательств, что привело к общей задолженности в размере 2,6 миллионов тенге.

Несмотря на привлечение должника к административной ответственности, результаты оставались неудовлетворительными.

Поэтому прокуроры начали принимать строгие меры в отношении злостного неплательщика и привлекать к уголовной ответственности по ст.139 УК РК, за неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей и других нетрудоспособных членов семьи.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.