50-летие комплекса "Медеу" празднуют в Алматы

Парад выдающихся казахстанских спортсменов и тренеров стал гвоздем открытия праздника, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото пресс-службы акимата Алматы

Также на льду со своей специальной программой выступила казахстанская фигуристка, серебряный призер чемпионата мира 2019 года, серебряный призер зимней Универсиады 2019 года и бронзовый призер II зимних юношеских Олимпийских игр Элизабет Турсынбаева.

В рамках праздника состоится представление легендарного ледового балета "Ледовая симфония" и гала-шоу "И в сердце горячо". Также гости смогут увидеть выступление первого казахстанского ледового шоу Olуmpic Show.

Кульминацией праздника станет вечерний концерт Mолданазара. Празднование ВСК "Медеу" завершится праздничным ночным фейерверком.