6 тысяч км автодорог станут платными в Казахстане

В ближайшие два года в Казахстане станут платными 6 тысяч км автодорог. Проект платности планируется ввести в 2 этапа, передает Kazpravda.kz.
"На 1 этапе будут внедрены порядка 6 тысяч километров платных автодорог в период с 2020 по 2021 годы. Это участки международного транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай», Нур-Султан – Костанай – гр. РФ, Щучинск – Петропавловск, Нур-Султан – Павлодар, Калбатау – Павлодар - гр. РФ (на Омск), Таскескен – Бахты, Капшагай – Талдыкорган, Атырау – Уральск, Атырау – Доссор – Бейнеу – Акжигит – гр. Республики Узбекистан и Актау – Бейнеу", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
С 2022 по 2023 годы предусмотрен 2 этап внедрения на остальных 5 тысячах километров автодорог.
Ранее председатель Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Сайранбек Бармаков в интервью рассказал
о проводимой работе по внедрению системы взимания платы за проезд на ряде автодорог республиканского значения. Он сообщил, что в настоящее время прорабатывается вопрос внедрения платности на 11 тыс. км автомобильных дорог республиканского значения. Из них на 5,9 тыс. км планируется запустить систему платности уже в 2020 году, на остальных 5 тыс. км – к 2023 году.
Стоит отметить, на заседании Правительства сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов сообщил, что свыше 4 млрд тенге ежегодно приносят в бюджет
Казахстана платные дороги.
"В настоящее время протяженность платных дорог увеличена до 682 км: Нур-Султан–Щучинск (211 км), Нур-Султан–Темиртау (134 км), Алматы–Капшагай (42 км), Алматы–Хоргос (295 км). Ежегодные сборы составляют свыше 4 млрд тенге, что позволяет экономить бюджетные средства", – добавил Атамкулов.