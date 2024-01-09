Казахстанские школьники завоевали 7 наград на чемпионате по робототехнике в Индонезии

Образование, Технологии
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Аменова Дана
Корреспондент

В индонезийском городе Депок прошли открытые игры по робототехнике FIRST Tech Challenge, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Минпросвещения

Как сообщает министерство просвещения, защищать честь Казахстана отправились команды «Antares», «124», «Заман» и «Shanyraq». Это учащиеся 9-11 классов алматинских школ №124 и РСШИ им. Абая, а также многопрофильной школы им. Шакарима Кудайбердыулы из Семея.

«Наши ребята наравне со 150 юными робототехниками из стран юго-восточной Азии несколько дней демонстрировали свои лучшие работы. По итогам соревнований копилка сборной Казахстана пополнилась 7 наградами», - отметили в Минпросвете.

Команда «124» г. Алматы: 

1 место - Control award;

3 место - Think Award;

3 место - Connect Award. 

Команда «Antares» г. Алматы: 

2 место - Finalist award;

1 место - Think Award;

3 место - Control award. 

Команда «Shanyraq» г.Семей: 

3 место - Robot game. 

По словам тренера команды «124» алматинской школы №124 Бекзата Аманова, казахстанские ребята показали достойные результаты.

«Мы приехали на чемпионат для обмена опытом, чтобы наши команды-новички в робототехнике поборолись с международными командами. При этом, в ходе чемпионата мы были приятно удивлены, узнав, что участие именно в этом чемпионате Индонезии принимают сильнейшие команды, которых отбирают на мировой этап. Эти команды имеют по 4-5 лет опыта в робототехнике, и наши старшеклассники, которые только в этом году подключились к соревнованиям, выступили с ними на одном уровне. Было очень волнительно, когда наши ребята проходили до финальных игр и получали высокие оценки от судей», — поделился впечатлениями тренер.

Напомним, путевку на чемпионат в Индонезию школьники из Казахстана получили на республиканском турнире Almaty Tech Cup в декабре 2023 года, который был организован Общественным Фондом USTEM Foundation при поддержке министерства просвещения и акимата Алматы.

#чемпионат #школьники #Минпросвещения #Индонезия #награды #робототехника

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