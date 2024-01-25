70 млн тенге штрафов заплатили нарушители за стихийные свалки в Астане

В столичном акимате сообщили, что борьба со стихийными свалками в городе проводится на постоянной основе, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Как сообщается, с начала года в пяти районах города собрали и вывезли на полигоны более 100 тысяч тонн мусора.

В каждом районе столицы на ежедневной основе проводится мониторинг на наличие несанкционированных свалок.

— С начала года по городу и прилегающей территории ликвидировано 223 участка (из 338), вывезено более 100 тысяч тонн мусора, было сделано 8 500 рейсов. В работах было задействовано около 100 единиц спецтехники. При этом местной полицейской службой выявлено 17 тысяч нарушителей правил благоустройства за прошлый год, которые заплатили 70 млн тенге штрафов. Также департамент экологии оштрафовал нарушителей экологических требований на сумму 1 млн 300 тенге, — прокомментировали в городской администрации.

Стоит отметить, что все отходы вместе со спецтехникой вывезли на территорию «Северной гряды». Общее количество выдворенной спецтехники за прошлый год составило 20 единиц.

Кроме того, для ограничения движения грузовых транспортных средств и предотвращения организации несанкционированных свалок, в Астане установили запрещающие дорожные знаки: на съезды вдоль улиц Айтматова, Сыганак, Туран, Мангилик ел (в районе д/сада Карлыгаш), пр. Кабанбай батыра (в районе поселка Пригородный и аэропорта) в общем количестве - на 51 участке; на 41 участке в районе вокзала Нурлы жол, поселка Тельман и в районе ул. А62.

Также в акимате Астаны добавили, что в текущем году увеличено количество видеокамер общего видеонаблюдения для круглосуточного мониторинга в местах скопления несанкционированных свалок.