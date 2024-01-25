70 млн тенге штрафов заплатили нарушители за стихийные свалки в Астане

Общество, Другое
94
Аменова Дана
Корреспондент

В столичном акимате сообщили, что борьба со стихийными свалками в городе проводится на постоянной основе, передает корреспондент Kazpravda.kz  

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Как сообщается, с начала года в пяти районах города собрали и вывезли на полигоны более 100 тысяч тонн мусора.

В каждом районе столицы на ежедневной основе проводится мониторинг на наличие несанкционированных свалок.

 — С начала года по городу и прилегающей территории ликвидировано 223 участка (из 338), вывезено более 100 тысяч тонн мусора, было сделано 8 500 рейсов. В работах было задействовано около 100 единиц спецтехники. При этом местной полицейской службой выявлено 17 тысяч нарушителей правил благоустройства за прошлый год, которые заплатили 70 млн тенге штрафов. Также департамент экологии оштрафовал нарушителей экологических требований на сумму 1 млн 300 тенге, — прокомментировали в городской администрации.

Стоит отметить, что все отходы вместе со спецтехникой вывезли на территорию «Северной гряды». Общее количество выдворенной спецтехники за прошлый год составило 20 единиц.

Кроме того, для ограничения движения грузовых транспортных средств и предотвращения организации несанкционированных свалок, в Астане установили запрещающие дорожные знаки: на съезды вдоль улиц Айтматова, Сыганак, Туран, Мангилик ел (в районе д/сада Карлыгаш), пр. Кабанбай батыра (в районе поселка Пригородный и аэропорта) в общем количестве - на 51 участке; на 41 участке в районе вокзала Нурлы жол, поселка Тельман и в районе ул. А62.

Также в акимате Астаны добавили, что в текущем году увеличено количество видеокамер общего видеонаблюдения для круглосуточного мониторинга в местах скопления несанкционированных свалок.

#Астана #акимат #штрафы #оплата #нарушители #стихийные свалки

Популярное

Все
Настоящий учитель – всегда лидер
Деньги 3.0: главное – зарабатывать по правилам
Амир и Асылжан – в четвертьфинале
Сейсмограф из запчастей
Квартира для сироток
Изменится «геополитический баланс»
Здесь будет город-сад… но чуть позднее
На участке голанского преткновения
Богатые богатеют
Индустрия воровства
Люди важнее техники
На орехи за огрехи
Попали в черный список
Виноваты родители
Срединный коридор открывается
Единством сильны
Как смена часового пояса отразится на жизни казахстанцев, рассказал мажилисмен
Есть пастбища, традиции и желание, но успеха нет
Религиозных радикалов задержал КНБ
Сирены и... спокойствие
Казахстанская Коко Шанель
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Токаев угостил гендиректора FAO алматинским апортом
Касым-Жомарт Токаев посетил музеи Ватикана
Вертолет МЧС привлекли к поискам пропавших рыбаков в Жамбылской области
Глава спортивного ведомства страны отметил снижение результатов национальной сборной
Два человека погибли в ДТП на трассе области Абай
Личные вещи Уинстона Черчилля выставили на торги в Нью-Йорке
Касым-Жомарт Токаев побеседовал с Папой Римским Франциском
Угроза обвала сохраняется на шахте «Майкаинзолото»
Мастерица из Семея воплотила в жизнь проект по вязанию веселой азбуки
Можно ли самостоятельно выучить казахский язык? Если да, то с чего начать?
Сенсация: Амир Омарханов обыграл первую ракетку AusOpen среди юниоров
Назначен гендиректор МАЭК
Президент Казахстана встретился с секретарем Святого Престола по связям с государствами
Алек Болдуин обвинен в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс
Поставку наркотиков из США под видом детских игрушек наладил казахстанец
Аида Балаева обсудила вопросы сотрудничества с министром культуры Италии
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта

Читайте также

Ущерб на 1,8 млрд тенге нанесли районные бухгалтеры в Турке…
«Захват» школы в Актобе: О провокации заявили стражи порядка
Как привлекают инвестиции в водную отрасль Казахстана
Экс-сотрудник ДЧС занимался сбытом наркотиков в Алматинской…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]