74 дома останутся без тепла на сутки в Петропавловске

Ненадолго, максимум на сутки, как уверяют тепловики, в Петропавловске остынут батареи в 74 домах.

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Предупреждая возможную аварию, сотрудники теплосетевой компании приступили к замене участка трубы с повреждением. На улице имени 314-ой стрелковой дивизии с утра появилась техника. После слива воды, по данным пресс-службы АО «Севказэнерго», ухудшилось теплоснабжение в четырех многоэтажных и 70 частных домах, а также в пяти организациях, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Решение о необходимости данных работ теплосетевая компания приняла для исключения выхода на поверхность кипятка и нарушения теплового режима, – пояснили в пресс-службе. – На объекте будут задействовано 10 человек и 6 единиц техники. Специалисты планируют применять принудительную циркуляцию на тепловых сетях».

Дефектный участок трубы диаметром в 400 мм, проложенной еще в 1984 году, был обнаружен при плановом обходе.

«Мы приняли решение произвести ее ремонт, – рассказал журналистам начальник сетевого района № 2 ТОО «Петропавловские тепловые сети» Алексей Хоменко. – Нам предстоит заменить около 10 метров трубы. Участвуют две аварийные бригады из управления ремонтов и службы эксплуатации, они произведут отключение и слив воды. Состояние трубопровода сами видите, условия эксплуатации очень сложные: повышенный уровень грунтовых вод, заиленность, – отсюда повышенная коррозийная изношенность».

Алексей Хоменко отметил также, что степень амортизации трубопровода, в целом, составляет 72 процента. В городе есть и другие участки, которые тоже нуждаются в повышенном контроле и срочном ремонте. На очереди участок по улице Карима Сутюшева.

Ранее из-за технологического нарушения на теплотрассе под временное ограничение теплоснабжения попали 16 многоэтажных и 40 частных домов.

Ремонт, к счастью, длился недолго, завершился в течение дня. Однако все это не добавляет оптимизма жителям Петропавловска. Календарная зима только началась, а от крупных аварий на водопроводе и срочных ремонтов на теплосетях горожане уже устали.