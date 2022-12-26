84-летнего павлодарца выгнал из дома сын

Происшествия
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В полицию города Павлодара обратился 84-летний пенсионер, которого выгнал из дома собственный сын, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: polisia.kz

Стражи порядка установили, что сын поругался с отцом и выгнал его из дома из-за того, что тот уснул, забыв выключить плиту.

Полицейские поговорили с сыном и уладили конфликт между родными, но защитное предписание 57-летнему горожанину все же выписали.

В другом случае на пульт 102 позвонила жительница областного центра и пожаловалась на сына, который устроил такой скандал, что женщине пришлось покинуть дом. Впрочем, приехавшая полиция не обнаружила в доме и самого 39-летнего дебошира.

По данному факту возбуждено административное производство по части 2 статьи «Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений». Материал направят в суд.

«В текущем году в сфере семейно-бытовых отношений совершено 83 преступления. На пульт оператора 102 поступило более 7 тысяч обращений семейного характера, по которым к административной ответственности привлечено более 3 600 семейных дебоширов. С начала года в отношении последних вынесено 6 035 защитных предписаний, установлено 637 особых требований, – сообщил начальник управления местной полицейской службы Департамента полиции области Куаныш Мустафинов.

 

 

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