Фото: Национальный центр тестирования

На августовское ЕНТ пришла особенная участница – 85-летняя Нурихан апа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный центр тестирования

Всю жизнь она посвятила воспитанию детей и не смогла в свое время получить высшее образование. В этом году Нурихан апа решила осуществить давнюю мечту и попробовать сдать ЕНТ, чтобы поступить в университет. Родные поддержали её и помогли пройти регистрацию.

В день тестирования её сопровождали дети. Перед началом экзамена Нурихан апа дала «бата» всем абитуриентам, пожелав удачи и напомнив, что учиться и стремиться к знаниям никогда не поздно.

В этот раз пройти тестирование ей помешало отсутствие навыков работы с компьютером. Но Нурихан апа пообещала обязательно научиться и вернуться на ЕНТ в следующем году.