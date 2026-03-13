В Казахстане озвучили результаты опроса на выходе из участков для голосования, сообщает Kazpravda.kz

По данным Института евразийской интеграции, 86,7% казахстанцев проголосовали за принятие новой Конституции.

Exit-poll были проведены в 17 регионах республики, а также в городах Алматы, Астане и Шымкенте.

Опросы провели на 200 участках для голосования по всей стране, из них - 171 в городах, и 29 - в сельской местности.

Всего было опрошено 30 тысяч респондентов. С ними были проведены интервью в формате face-to-face.