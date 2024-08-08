Девять лет колонии получил экс-глава компании за хищение денег КМГ

Коррупция , Суд
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Он украл более 120 млн тенге при организации экомероприятия в ОАЭ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Экс-глава НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» приговорен к 9 годам лишения свободы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны огласил приговор в отношении бывшего председателя правления НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» Агабекова О.

«Он осужден за хищение денег АО «НК «КазМунайГаз» на общую сумму 121,6 млн тенге при организации экологического мероприятия в Дубае, получение взятки от предпринимателя в размере 35 млн тенге за содействие в регистрации договора купли-продажи углеродных единиц, а также незаконное премирование руководящего состава на общую сумму 8,2 млн тенге», - проинформировали в агентстве.

Агабекову назначено 9 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и в субъектах квазигосударственного сектора.

Приговор в законную силу не вступил.

По представлению Антикоррупционной службы вице-министр экологии и природных ресурсов привлечен к дисциплинарной ответственности в виде неполного служебного соответствия.

#компании #хищение #приговор #Антикор

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