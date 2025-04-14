В Астане открылась выставка «Художник своего времени»

Культура
0
Елена Левкович
корреспондент

В Национальном музее при поддержке Министерства культуры и информации открылась выставка в честь 90-летия Михаила Антонюка, одного из ярчайших представителей монументального искусства Казахстана, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото автора

– Свою жизнь Михаил Антонюк посвятил Казахстану, несмотря на то что родился в Украине. Он жил и творил здесь, изучал национальные традиции, культуру, оставив нам в наследство такие потрясающие полотна, как «Аксакал», «Курорт Боровое», «Мангышлак» и другие, – отметил на открытии выставки ученый секретарь Нацмузея Саялбек Гиззатов.

О творчестве Михаила Яковлевича высказалась и первый заместитель генерального директора ТОО «Евразия» Светлана Джалмагамбетова.

– Михаил всю свою жизнь отдал творчеству. Я знала его лично, мы дружили, это действительно очень талантливый человек. Это тот человек, который вышел за рамки кабинетного художника и оставил неизгладимый след в формировании облика нашего города. Как старожил, я горжусь сегодня нашей Астаной, ставшей одним из красивейших городов мира, - с теплотой рассказала о художнике Светлана Жакияновна.

Михаил Антонюк действительно всю свою сознательную творческую жизнь провел в Казахстане, переехав в целинный край в 1961 году. Стиль Михаила Антонюка, считавшегося видным художником-авангардистом эпохи социалистического реализма, сочетал в себе элементы кубизма, советского авангарда и модернизма.

Четырнадцать лет Михаил Яковлевич занимал пост председателя Целиноградского союза художников Казахстана. Позже ему было присвоено звание заслуженного художника Республики Казахстан.

В экспозиции можно увидеть работы, выполненные в традициях казахского национального орнамента, тягу к народным мотивам и истории степного народа. Картины, мозаики и витражи Антонюка – поистине «праздник цвета», буйство красок и отражение внутреннего мира самого художника.

Выставка проходит в Зале временных выставок на 7 этаже Национального музея РК по 11 июня 2025 года включительно.

#выставка #художник

Популярное

Все
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Итоги отопительного сезона подвели в правительстве РК
Рекордные заморозки зафиксировали в Турции
В Осаке открылась Всемирная выставка EXPO - 2025
Правила продажи билетов на поезда обновили в Казахстане
Милад Карими выиграл этап Кубка мира по спортивной гимнастике
Даниэль Нобоа победил на президентских выборах в Эквадоре
Семь кредитов оформил мошенник на жителя Усть-Каменогорска
Уникальная казахстанская разработка для сохранения донорских органов представлена в Японии
Планами по развитию казахстанского спорта поделились в министерстве
ISF U-15: рекордное число медалей завоевали казахстанские школьники
Реконструкцию зданий железнодорожных вокзалов начали в Акмолинской области
Двух казахстанцев осудили за пропаганду терроризма
В Мьянме зарегистрировали новое землетрясение
Выездной концерт к 100-летию юбилея Нургисы Тлендиева прошел в Алматы
Антитеррористические учения проводят в международном аэропорту Астаны
Касым-Жомарт Токаев наградил казахстанских миротворцев
Президент встретился с военнослужащими Национального миротворческого контингента
Яркие победы казахстанских спортсменов на прошлой неделе
Выманивших более 150 млн тенге интернет-мошенников задержали в Астане
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
В каких районах Астаны появятся новые школы
Около 2 тысяч казахстанцев получили спецвыплату за вредные условия труда
Путь на Балхаш станет более комфортным
Джей Ло едет в Астану
Концерт Дженифер Лопес в Астане – стоимость и правила продажи билетов
Открыто месторождение редкоземельных металлов
Дожди с грозами и ветром ожидаются в Казахстане
Праздник, объединивший народы и страны
Казахстан в ЕАЭС: достижения и ожидания
Потребителей приучат к бережливости
Правительство определилось с суммой порога по НДС, и это не 15 миллионов
Казахский язык – язык науки, техники, инноваций
Биткоин рухнул до $78,8 тыс.
Год рабочих профессий: студентам показали работу завода в Конаеве
Перешагнул вековой рубеж
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Точкой роста должен стать туризм
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Ставка на справедливость и доверие
Ставка на «зеленые» энергетические технологии

Читайте также

Дни культуры Казахстана пройдут в Армении
Выездной концерт к 100-летию юбилея Нургисы Тлендиева проше…
Международный конкурс молодых хореографов прошел в Астане
Димаш Кудайберген анонсировал фан-встречу в Алматы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]