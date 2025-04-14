В Национальном музее при поддержке Министерства культуры и информации открылась выставка в честь 90-летия Михаила Антонюка, одного из ярчайших представителей монументального искусства Казахстана, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

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– Свою жизнь Михаил Антонюк посвятил Казахстану, несмотря на то что родился в Украине. Он жил и творил здесь, изучал национальные традиции, культуру, оставив нам в наследство такие потрясающие полотна, как «Аксакал», «Курорт Боровое», «Мангышлак» и другие, – отметил на открытии выставки ученый секретарь Нацмузея Саялбек Гиззатов.

О творчестве Михаила Яковлевича высказалась и первый заместитель генерального директора ТОО «Евразия» Светлана Джалмагамбетова.

– Михаил всю свою жизнь отдал творчеству. Я знала его лично, мы дружили, это действительно очень талантливый человек. Это тот человек, который вышел за рамки кабинетного художника и оставил неизгладимый след в формировании облика нашего города. Как старожил, я горжусь сегодня нашей Астаной, ставшей одним из красивейших городов мира, - с теплотой рассказала о художнике Светлана Жакияновна.

Михаил Антонюк действительно всю свою сознательную творческую жизнь провел в Казахстане, переехав в целинный край в 1961 году. Стиль Михаила Антонюка, считавшегося видным художником-авангардистом эпохи социалистического реализма, сочетал в себе элементы кубизма, советского авангарда и модернизма.

Четырнадцать лет Михаил Яковлевич занимал пост председателя Целиноградского союза художников Казахстана. Позже ему было присвоено звание заслуженного художника Республики Казахстан.

В экспозиции можно увидеть работы, выполненные в традициях казахского национального орнамента, тягу к народным мотивам и истории степного народа. Картины, мозаики и витражи Антонюка – поистине «праздник цвета», буйство красок и отражение внутреннего мира самого художника.

Выставка проходит в Зале временных выставок на 7 этаже Национального музея РК по 11 июня 2025 года включительно.