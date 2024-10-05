90% урожая убрано в Акмолинской области

Фото: акимат Акмолинской области

Аграриями убрано 4,5 млн га, или 89,7% полей. Намолочено 5,6 млн. тонн зерна.

Аким области Марат Ахметжанов в рамках рабочей поездки посетил Бурабайский район, где осмотрел сельскохозяйственные посевы ТОО «Burabay Grain» и встретился с работниками.

Посевная площадь в Бурабайском районе в этом году составила 131,3 тыс. га. На сегодняшний день убрано порядка 80% зерновых и зернобобовых культур. В сфере растениеводства в районе действует более 357 сельскохозяйственных предприятий.

«В этом году в рамках льготного лизинга мы закупили 215 единиц техники на 15 млрд тенге. Вы - пример образцового хозяйства, которое эффективно использует всю господдержку. Субсидирование, льготное кредитование должно работать на результат. Путем применения новых технологий должна повышаться урожайность. Новые сельскохозяйственная техника, хорошая селекция, удобрения дают порядка 50-60 процентов урожая», - подчеркнул М.Ахметжанов.

«Впервые за 30 лет вижу высокую урожайность – 52 центнера на гектар. Мне нравится современная техника, все автоматизировано. Есть все условия для работы», - рассказывает Мырзахмет Аймурзиев, его ежедневный намолот составляет порядка 140 тонн зерна. Личный рекорд - 236 тонн за день.

Всего ТОО «Burabay Grain» на площади 6 тысяч гектаров выращивают ячмень, пшеницу, рапс, лен и другие виды культур. В уборке задействовано порядка 40 единиц сельскохозяйственной техники.