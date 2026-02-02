Почти век бабушка не состояла ни в одной партии
На заседании фракции партии Respublika состоялась церемония принятия в ряды партии 95-летней Жупар Орынбаевой из Кызылорды, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
Как отметил глава партии Respubliсa, депутат Мажилиса Айдарбек Ходжаназаров, Жупар Орынбаева ранее не состояла ни в какой партии.
«Жупар апа - уроженка Кызылординской области, мать-героиня, воспитавшая 11 детей, обладательница знака «Алтын алқа», труженица тыла и ветеран труда, специально пришла к нам, чтобы вступить в ряды партии и дать свое благословение», - сказал Ходжаназаров.
Он также рассказал, что детство Жупар апы пришлось на суровые военные годы - отец и братья не вернулись с фронта.
«Благодаря трудолюбию и активной жизненной позиции она неоднократно избиралась депутатом. В свое время, во время рабочих поездок по Кызылординской области, Динмухамед Ахметович Кунаев останавливался в Жалагашском районе и был гостем именно в доме Жупар апы, где получил ее благословение. В разные годы Жупар апу не раз приглашали вступить в ряды Коммунистической партии, а позже - партии «Нур Отан». Однако сегодня она сделала свой осознанный выбор в пользу партии Respubliсa», - подчеркнул Ходжаназаров.