Почти век бабушка не состояла ни в одной партии

На заседании фракции партии Respublika состоялась церемония принятия в ряды партии 95-летней Жупар Орынбаевой из Кызылорды, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как отметил глава партии Respubliсa, депутат Мажилиса Айдарбек Ходжаназаров, Жупар Орынбаева ранее не состояла ни в какой партии.

«Жупар апа - уроженка Кызылординской области, мать-героиня, воспитавшая 11 детей, обладательница знака «Алтын алқа», труженица тыла и ветеран труда, специально пришла к нам, чтобы вступить в ряды партии и дать свое благословение», - сказал Ходжаназаров.

Он также рассказал, что детство Жупар апы пришлось на суровые военные годы - отец и братья не вернулись с фронта.