95-летняя кызылординка вступила в партию Respublica

Политика,Общество
167
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Почти век бабушка не состояла ни в одной партии

На заседании фракции партии Respublika состоялась церемония принятия в ряды партии 95-летней Жупар Орынбаевой из Кызылорды, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как отметил глава партии Respubliсa, депутат Мажилиса Айдарбек Ходжаназаров, Жупар Орынбаева ранее не состояла ни в какой партии.

«Жупар апа - уроженка Кызылординской области, мать-героиня, воспитавшая 11 детей, обладательница знака «Алтын алқа», труженица тыла и ветеран труда, специально пришла к нам, чтобы вступить в ряды партии и дать свое благословение», - сказал Ходжаназаров.

Он также рассказал, что детство Жупар апы пришлось на суровые военные годы - отец и братья не вернулись с фронта.

«Благодаря трудолюбию и активной жизненной позиции она неоднократно избиралась депутатом. В свое время, во время рабочих поездок по Кызылординской области, Динмухамед Ахметович Кунаев останавливался в Жалагашском районе и был гостем именно в доме Жупар апы, где получил ее благословение. В разные годы Жупар апу не раз приглашали вступить в ряды Коммунистической партии, а позже - партии «Нур Отан». Однако сегодня она сделала свой осознанный выбор в пользу партии Respubliсa», - подчеркнул Ходжаназаров.

 

#партия #пенсионерка #Respublica

