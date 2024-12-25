95 таксистов-«нелегалов» в Астане выдворены за пределы страны

В столице проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Таксист-нелегал», направленное на выявление иностранных граждан, занимающихся незаконной перевозкой пассажиров с использованием мобильных приложений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

В ходе мероприятия выявлено 95 нарушителей миграционного законодательства, занимавшихся нелегальной перевозкой. Все они привлечены к административной ответственности, из них 42 человека по решению суда выдворены за пределы страны.

Кроме того, установлено 34 работодателя, которые незаконно привлекали иностранную рабочую силу и без соответствующего разрешения предоставляли автомобили в аренду.

Согласно законодательству, иностранные граждане могут осуществлять трудовую деятельность только в соответствии с целями, указанными в их визе, или при наличии справки о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства, выданной местным исполнительным органом.

Жителей столицы призвали сообщать о фактиах миграционного законодательства в ближайшее отделение полиции или звонить на номер «102».