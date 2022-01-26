А если завтра пожар?

Жители высотки, оказавшейся в зоне строительства транспортной развязки, опасаются, что в случае пожара могут остаться без помощи спасателей

и пожарных.

Строительство транспортной развязки на пересечении улицы Рыскулова и проспекта Кунаева лишило покоя и сна жителей сразу двух блоков. Полтора года жизни, проведенной, по сути, на стройплощадке, развернувшейся под окнами высотки, оказались только началом проблем. Сейчас люди говорят, что их жизнь в буквальном смысле находится под угрозой.

– Я однозначно начинаю паниковать, когда смотрю в окно, – говорит жительница дома Эльмира Дильдибаева. – Прямо под окнами прокладывают тротуар. А как же пожарный проезд? Если вдруг пожар начнется, как проедет сюда техника? Мы что, будем в окна прыгать, чтобы спастись? Минуточку, в ЖК «БИИК» 17 этажей! Когда мы здесь покупали квартиры, все было продумано, теперь же жильцы элементарно не чувствуют себя в безопасности.

Еще в декабре прошлого года, узнав от рабочих, завершающих обустройство территории вокруг транспортной развязки, что пожарный проезд вдоль дома со стороны проспекта по проекту не предусмотрен, жители дома забили тревогу. Для отстаивания своих интересов создали инициативную группу и даже наняли адвоката. Руководству города и в ряд инстанций, включая городской департамент ЧС, написали коллективную жалобу, настаивая на том, чтобы специалисты выехали на место и оценили складывающуюся ситуацию с точки зрения безопасности.

В департаменте транспорта и автомобильных дорог попытались успокоить жильцов: дескать, повода для волнения, а тем более паники, нет. И, видимо, для пущей убедительности, сослались на то, что проект обустройства территории возле дома прошел государственную экспертизу и согласован с управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений и иными заинтересованными службами.

Жителям также сообщили, что с западной стороны ЖК «БИИК» вдоль проспекта Кунаева для обеспечения безопас­ного передвижения пешеходов предусмотрено обустройство тротуара шириной три метра. По нему-то, утверждает руководитель управления Ержан Жолдасов, и приедут к погорельцам пожарные машины, если вдруг начнется пожар или случится иное ЧП.

«Поясняем, что из-за стес­ненных условий обустройство парковочной площадки по указанному месту считаем нецелесообразным. Для посетителей торговых объектов, также для проезда автотранс­порта пожарной безопасности имеются местные проезды и парковочные площадки с северной и восточной стороны ЖК «БИИК» вдоль ул. Рыскулова и ул. Шаймерденова. По западной стороне данного ЖК вдоль проспекта Кунаева будет обеспечен беспрепятственный доступ для проезда пожарного автотранспорта по тротуару», – читаем в официальном ответе за подписью Ержана Жолдасова.

Вот только такой оптимизм чиновника не разделяют ни сами жильцы, ни даже специалисты ДЧС Шымкента, полагая, что в случае возникновения того же пожара на любом этаже северо-западной части ЖК подъезд большегрузной крупногабаритной специальной техники к очагам возгорания станет не то что труднодоступным, а полностью невозможным! Именно к такому выводу пришли представители департамента по ЧС, изучившие по заявлению жильцов складывающуюся ситуацию с выездом на место.

Дело в том, что, согласно «Общим требованиям к пожарной безопасности» зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф 1.3 высотой от 28 до 75 метров включительно, должны обеспечиваться подъезды и проезды для пожарных автомобилей с двух продольных сторон. При этом данное требование рассматривается и учитывается еще на стадии проектирования и строительства.

Ширина проездов для пожарных автомобилей должна быть не менее шести метров. Необходимо обеспечить также возможность проезда и подъезда автолестниц и автоподъемников.

То, что увидели специалисты ДЧС под окнами высотки, абсолютно не согласуется с данными требованиями пожарной безопасности.

«Со стороны Кунаева проводятся строительные работы по прокладке тротуара на расстоянии от здания 10 мет­ров. От дальнего края бордюра проезжей части проспекта Кунаева до здания расстояние составило 22,3 метра, что препятствует установке пожарной лестницы и автоколенчатого подъемника выше 5-го этажа для эвакуации людей из многоэтажного дома в случае пожара. При планировании строительства подъезд для пожарных автомобилей на расстоянии 8–10 метров от стены многоэтажного дома не предусмотрен», – сообщил жителям дома начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Шымкента полковник Мадияр Жаксибаев.

Жильцам же, читая и перечитывая эти строчки официальной бумаги, не остается ничего другого, как только гадать: значит ли это, что все, кто живет выше пятого этажа, на помощь пожарных-спасателей могут не рассчитывать?

Обладатели квартир в высотке снова и снова задают этот и подобные вопросы, так и не находя на них ответов. Дальше констатации фактов в ДЧС тоже не идут, ссылаясь на то, что в компетенцию органов гражданской защиты не входят согласование отвода земельного участка под строительство, рабочих проектов, проектных решений, проведение конт­роля за объектами. Да и из сос­тава приемочной комиссии, осуществляющей приемку в экс­плуатацию вновь построенных объектов, органы гражданской защиты исключены.

– Самое обидное, что при грамотной планировке здесь достаточно места, чтобы обустроить пожарный проезд, тротуар, зеленую зону и даже сделать парковку для объектов бизнеса, – считает местная жительница Оксана Середа. – Когда приезжали специалисты ДЧС, сообща мы делали такие замеры, все получается! Но слушать и слышать нас никто не хочет. Тротуар продолжают строить, открыто игнорируя требования пожарной безопасности.

Не понимают жители и то, о каких «стесненных условиях» говорится в ответе начальника управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ержана Жолдасова, если от края дороги до стены дома почти 23 м территории! Это совершенно очевидно даже при визуальном осмотре, особенно сейчас, когда уже завершается прокладка тротуара.

И потом, неужели и вправду проект благоустройства вокруг высотки без обязательного продольного проезда для специального транспорта и осознанно оставленного без пожарного проезда мог пройти государственную экспертизу?

– К ответу акимата не приложено никаких доказательств, что проект обустройства территории вдоль дома прошел государственную экспертизу, – комментирует ситуацию адвокат Сабит Несипкалиев, представляющий интересы жильцов дома в Специализированном межрайонном административном суде Шымкента, куда они обратились с исковым заявлением. – Но даже если это так, то госэкспертизу делают люди, а не роботы, нельзя исключать возможность ошибки при проектировании. Говорят, что все правила техники безопасности написаны кровью. Они обязательны к исполнению на всей территории страны. Если положен проезд для техники шириной в шесть метров, то почему акимат в данном случае советуют пожарным ехать по трехметровому тротуару? Что за прихоть такая?

У жительницы первой в Шымкенте высотки Бибигуль Абдалиевой тоже масса вопросов, на которые ответов пока никто не дает. Женщина считает, что строительство развязки создало людям массу неудобств, хотя окна ее квартиры выходят на тихую улочку Шаймерденова.

– С высоты нам хорошо видно, что проблема пробок не просто не решена после строительства развязки, – их стало больше, а зелень вся исчезла вокруг, – говорит Бибигуль Абдалиева. – Теперь наш удел – загазованность и бесконечный шум от потока машин. Через дорогу был сквер, его снесли в угоду развязке. Там я с внуками гуляла. Теперь и сквера нет, и вокруг дома всю зелень снесли. Честно говоря, хочется съехать отсюда. По проекту мы видели совсем другой расклад.

– В случае возгорания, задымления, землетрясения, аварии на тепло-, энерго- или водных сетях что ждет жителей? А у меня маленькие дети... Пожарная машина не сможет подъехать к нашим окнам, – беспокоится и Эльмира Тыныштыкбаева. – Жалею, что купила здесь квартиру.

Через суд жители дома хотят добиться внесения изменений в проект по обустройству пешеходной зоны между прос­пектом Кунаева и ЖК «БИИК» с приведением его в соответствие с нормами закона и требованиями противопожарной безопасности. До суда найти понимание с теми, кто ввергает людей в пучину опасности, не удалось.