Абай и Достоевский

Наследие
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Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

В Семее проходит выставка, рассказывающая о малоизвестных фактах из жизни великих писателей

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Так сложилось, что оба они оказались в Семипалатинске в одно время. Достоевский жил в городе пять лет – с 1854-го по 1859-й, а десятилетний Абай приехал сюда учиться в медресе Ахмета-ризы в 1855-м и пробыл здесь четыре года – до 1859-го.

– Несмотря на многочисленные легенды, нет никаких подтвержденных данных о встрече взрослого ссыльного писателя с будущим поэтом, но, несомненно, оба могли видеть друг друга на улицах маленького в то время городка. Зато достоверно известно, что Достоевский и Абай посещали одни и те же дома, общались с одними и теми же людьми, – рассказала куратор выставки Алла Белякина.

Семипалатинский друг Дос­тоевского – барон Александр Врангель вспоминал, как они вдвоем нередко навещали Мендыбая и Тыныбая Каукеновых, где их угощали «свежим кумысом, бараньим твердым, как камень, сыром, пловом с бараниной и колбасой из копченого мяса молоденького жеребенка». Еще больше контактов было у Тыныбая с семьей Абая. Отец поэта Кунанбай согласился отдать замуж за сына Тыныбая свою дочь Макиш. Когда старший брат Абая стал волостным, Кунанбай отправил его в Семипалатинск к Тыныбаю для решения городских вопросов. И Кунанбай, и Абай неоднократно останавливались в доме этого купца во время приездов в Семипалатинск. И именно из дома Тыныбая провожали Кунанбая в хадж в Мекку.

Выставка «Абай и Достоевский: параллели», открывшаяся в Литературно-мемориальном музее Ф. М. Достоевского, рассказывает и о малоизвестных фактах. Например, академик Алькей Маргулан тщательно изучал творческое наследие Абая и в 70-е годы озвучил гипотезу о существовании фотографии 23-летнего Абая. О ее подлинности абаеведы спорят уже полвека.

Знакомит выставка и с некоторыми фактами из жизни казахстанского писателя Николая Анова, который по личной просьбе Мухтара Ауэзова перевел на русский язык четвертый том «Пути Абая». И именно Анов еще в 1948 году привел Зинаиду Фурцеву, будущую основательницу семипалатинского музея Достоевского, к дому, в котором жил Федор Михайлович.

В экспозиции представлены уникальные предметы. Например, книга, преподнесенная в дар музею Лейлой Мухтаровной Ауэзовой. Посетители увидят миниатюрную копию семипалатинского памятника Абаю, выполненную московским скульптором Дмитрием Элбакидзе в 1972 году. Более 50 лет миниатюра хранилась в семье основателя научного абаеведения Каюма Мухамедханова, и потомки ученого впервые предоставили ее для выставки. Также впервые экспонируется переписка Каюма Мухамедханова с московским музеем Достоевского.

#Семей #выставка #музей #Абай #Достоевский

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