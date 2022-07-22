АДГС: разработаны новые инструменты отбора на государственную службу

Сегодня в Агентстве по делам государственной службы под председательством Дархана Жазыкбаева состоялось заседание по итогам деятельности за первое полугодие 2022 года.

В нем приняли участие представители Администрации Президента, руководство и сотрудники Агентства, Академии государственного управления при Президенте РК, Национального центра по управлению персоналом государственной службы, а также территориальные департаменты Агентства посредством видеоконференцсвязи.

На заседании обсуждены итоги работы по всем направлениям деятельности Агентства, определены задачи на перспективу.

«Агентством проведена работа по реализации стратегических задач, обозначенных Главой государства на заседании Мажилиса Парламента Республики Казахстан 11 января текущего года.

Приоритетом в работе Агентства остается работа по дальнейшей профессионализации государственного аппарата. Продолжается работа по совершенствованию системы отбора и упрощению порядка «выхода» с государственной службы. Важной задачей является формирование прозрачной, а главное, справедливой системы отбора и продвижения кадров на государственной службе, основанной на принципах меритократии», - сказал Председатель Агентства Дархан Жазыкбаев в ходе заседания.

Для создания дополнительных условий повышения качественного состава государственного аппарата принимаются меры по развитию инструментов отбора на административную государственную службу на основе изучения международного опыта.

Так, рассматриваются новые подходы, включающие тестирование на способность работать с цифровой и текстовой информацией, собеседование по компетенциям, написание эссе и прохождение профильного тестирования. При этом прозрачность и клиентоориентированность процесса отбора будет обеспечиваться путем полной цифровизации конкурсных процедур.

Предусматриваются меры по упрощению порядка при поступлении на некоторые должности государственной службы, а также «выхода» с государственной службы. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Парламента.

На период реализации государственных инициатив и отраслевых проектов государственным органам будет предоставлена возможность найма контрактных служащих для привлечения профессиональных специалистов со специальными знаниями.

Проработаны подходы по модернизации привлечения талантов на государственную службу, которые будут реализованы в рамках «Школы молодого государственного служащего», проводимых региональными департаментами Агентства. Так, предусматривается выработка единых методических рекомендаций, усовершенствуются подходы по его исполнению и установлению ежегодных сроков проведения отбора.

Также продолжается работа по привлечению представителей Президентского молодежного кадрового резерва в систему государственной службы и квазигосударственный сектор. Для систематизации этой работы разработан алгоритм найма резервистов на государственную службу, регулирующий вопросы карьерного продвижения, развития навыков и оценки эффективности деятельности. Необходимо отметить, что на сегодняшний день из 350 резервистов трудоустроены 238.