Психологический портрет за 10 минут: в Нацгвардии повсеместно внедряют новую цифровую систему

Ее эффективность уже подтверждена в ходе практической апробации в столичной воинской части 5573

Фото: пресс-служба Нацгвардии

В Нацгвардии МВД РК внедряют цифровую систему психологического сопровождения военнослужащих E-Nazar, сообщает Kazpravda.kz

Благодаря внедрению системы время обработки результатов сократилось с двух часов до 10–15 минут, объем бумажной документации уменьшился на 80%, а общая экономия рабочего времени специалистов психологических служб составляет порядка 2000 часов.



Система объединяет проведение психологического тестирования, автоматическую обработку результатов и формирование аналитических данных в единый централизованный процесс.



На платформе предусмотрена возможность прохождения психологического тестирования военнослужащими срочной службы, военнослужащими по контракту и офицерами.



Одними из главных преимуществ E-Nazar являются высокий уровень защиты персональных данных, высокая скорость обработки информации, сокращение объема бумажной документации и существенное снижение нагрузки на специалистов психологических служб.





Особую ценность проекту придает тот факт, что электронные версии психологических методик были разработаны военнослужащими срочной службы – ефрейтором Ким Хён У и рядовым Берикжаном Бектурсуновым под руководством старших офицеров. Созданный ими информационный продукт был запатентован, что подтверждает его новизну и практическую значимость.



Эффективность цифровой системы уже подтверждена в ходе практической апробации в столичной воинской части 5573.

После успешного тестирования проект готов стать единым инструментом автоматизированного психологического мониторинга во всех подразделениях Нацгвардии МВД РК.



Внедрение E-Nazar стало очередным шагом Национальной гвардии МВД РК в направлении цифровизации служебной деятельности и совершенствования системы психологического обеспечения военнослужащих.