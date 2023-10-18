Аэропорт Астаны станет крупным мультимодальным хабом

Фото: Kazpravda.kz

В ходе рабочей поездки премьер-министра РК Алихана Смаилова в Туркестанскую область подписано соглашение с иностранным инвестором — компанией Terminals Holding из ОАЭ — о сотрудничестве по развитию аэропорта Астаны в качестве мультимодального хаба, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Отмечается, что группа компаний Terminals Holding — быстрорастущее авиационное предприятие, обслуживающее клиентов на перспективных рынках Азии и Африки, а также связанное с крупной портовой и промышленной компанией Abu Dhabi Ports.

Инвестор проведет всестороннюю оценку деятельности столичного аэропорта и в дальнейшем возьмет на себя операционное управление для повышения качества обслуживания пассажиров и эффективности воздушной гавани в целом.

Первоочередной задачей инвестора является подготовка взлетно-посадочной полосы к реконструкции и ее дальнейшая модернизация. С учетом подготовительных работ и короткого строительного сезона столицы реконструкцию наземной инфраструктуры планируется начать в следующем году.

Наряду с этим будет разработан долгосрочный бизнес-план развития аэропорта с учетом баланса интересов государства и частной компании, который послужит основой для будущих инвестиций, добавили в пресс-службе.

Фото пресс-службы правительства РК