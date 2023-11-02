AFAD заявил о готовности восстановить сектор Газа за несколько месяцев

По словам главы AFAD, если управление получит соответствующее распоряжение, то сразу начнет действовать

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Правительственное управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) способно и готово в течение нескольких месяцев восстановить сектор Газа при условии внешней финансовой помощи. Об этом заявил газете Yeni Şafak глава AFAD Окай Мемиш, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"Мы можем восстановить Газу в течение нескольких месяцев. Если мы получим соответствующее распоряжение, то будем действовать. Мы способны координировать поисково-спасательные операции, проводить оценку ущерба, заниматься размещением людей во временном и постоянном жилье, которое предстоит построить. Финансирование для этого должны будут предоставить международные организации", - сказал он.

Мемиш сообщил, что на начальном этапе оказания помощи Газе Турция направила в Египет 10 самолетов.

"В этих грузах 12 тыс. коробок с продовольствием, 10 тыс. одеял, 250 электрогенераторов, 150 тонн медицинской помощи", - сообщил он.

По словам главы управления, на данный момент координированная доставка гуманитарной помощи для газы осуществляется через Египет. Однако Анкара "ведет работу по поиску альтернативных маршрутов доставки".

Доставка помощи палестинцам в Газе осуществляется через КПП "Рафах" на границе с Египтом. К настоящему времени с 21 октября через него было пропущено около 300 грузовиков с помощью. Турция рассчитывает, что со временем пропускная способность погранперехода будет значительно увеличена, добавило информагентство.