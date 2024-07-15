Аферистка «продавала» места в детсад жителям Астаны

Мошенничество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Она обманывала горожан, обещая помощь в устройстве детей в детские сады

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, установлена 26-летняя жительница Уральска, причастная к совершению серии мошенничеств на территории столицы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК

«Установлено, что молодая женщина за денежное вознаграждение обещала желающим содействие в получении места в государственном детском саду. Убеждать граждан ей удавалось рассказами о своих многочисленных связях, которые смогут помочь и окажут содействие в устройстве в дошкольное учреждение», – рассказали в полиции.

На сегодня в полицию обратились 12 обманутых граждан, которые отдавали мошеннице от 30-ти до 60-ти тысяч тенге. Не дождавшись получения места в детсадах, потерпевшие обратились в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливается причастность подозреваемой к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.

 

#Астана #детсад #мошенница #афера

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