В рамках продвижения идеологемы «Закон и порядок» Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу проведен форум AFM Online 2025 «Цифровые триггеры XXI века», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

Фото: t.me/afm_rk

Цель мероприятия — обсуждение современных вызовов в сфере финансовой и цифровой безопасности.

В форуме приняли участие более 2000 участников, в том числе руководители госорганов, эксперты, блогеры-миллионники и общественные деятели.

Главное — форум был организован, в первую очередь, для граждан, чтобы повысить их осведомлённость и защитить от финансового мошенничества.

На повестке — риски участия в финансовых пирамидах, деятельность дропов, ответственность за интернет-мошенничество и меры профилактики.

Образовательные выступления сопровождались интерактивными форматами: актёры сериалов «Патруль» и «Копы 667» показали скетчи о финансовых мошенничествах.

Особое внимание вызвали выступления популярных блогеров, которые поделились своими реальными историями столкновения с мошенничеством и дали ценные советы, как распознавать и избегать цифровые ловушки.

Форум стал эффективной площадкой для диалога государства и общества.