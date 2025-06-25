АФМ провел форум «Цифровые триггеры XXI века»

Закон и Порядок
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В рамках продвижения идеологемы «Закон и порядок» Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу проведен форум AFM Online 2025 «Цифровые триггеры XXI века», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство 

Фото: t.me/afm_rk

Цель мероприятия — обсуждение современных вызовов в сфере финансовой и цифровой безопасности.

В форуме приняли участие более 2000 участников, в том числе руководители госорганов, эксперты, блогеры-миллионники и общественные деятели.

Главное — форум был организован, в первую очередь, для граждан, чтобы повысить их осведомлённость и защитить от финансового мошенничества.

На повестке — риски участия в финансовых пирамидах, деятельность дропов, ответственность за интернет-мошенничество и меры профилактики.

Образовательные выступления сопровождались интерактивными форматами: актёры сериалов «Патруль» и «Копы 667» показали скетчи о финансовых мошенничествах.

Особое внимание вызвали выступления популярных блогеров, которые поделились своими реальными историями столкновения с мошенничеством и дали ценные советы, как распознавать и избегать цифровые ловушки.

Форум стал эффективной площадкой для диалога государства и общества.

 

 

#АФМ #закон #форум

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