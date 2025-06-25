В рамках продвижения идеологемы «Закон и порядок» Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу проведен форум AFM Online 2025 «Цифровые триггеры XXI века», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство
Цель мероприятия — обсуждение современных вызовов в сфере финансовой и цифровой безопасности.
В форуме приняли участие более 2000 участников, в том числе руководители госорганов, эксперты, блогеры-миллионники и общественные деятели.
Главное — форум был организован, в первую очередь, для граждан, чтобы повысить их осведомлённость и защитить от финансового мошенничества.
На повестке — риски участия в финансовых пирамидах, деятельность дропов, ответственность за интернет-мошенничество и меры профилактики.
Образовательные выступления сопровождались интерактивными форматами: актёры сериалов «Патруль» и «Копы 667» показали скетчи о финансовых мошенничествах.
Особое внимание вызвали выступления популярных блогеров, которые поделились своими реальными историями столкновения с мошенничеством и дали ценные советы, как распознавать и избегать цифровые ловушки.
Форум стал эффективной площадкой для диалога государства и общества.