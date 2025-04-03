Как отметили в агентстве, всего в деле более 100 томов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На брифинге в Сенате заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщил о завершении расследования по делу Перизат Кайрат, передает Kazpravda.kz

«Уголовное дело в отношении Перизат Кайрат завершено. Идет стадия ознакомления с материалами уголовного дела участниками процесса. Всего в деле более 100 томов. В ходе расследования были разные суммы ущерба, мы остановились на 3,5 млрд тенге. Следствие выявило, что добытые преступным путем деньги она легализовала путем покупки цветочного магазина - таким образом позиционировала себя обществу как бизнес-леди, которая зарабатывает за счет бизнеса», — сообщил Женис Елемесов.

Журналисты поинтересовались судьбой имущества Перизат Кайрат.

«Судьбу имущества определит суд - либо оно пойдет на возмещение ущерба для потерпевших, либо же будет обращено в доход государства», — ответил спикер.

Елемесов добавил, что Перизат Кайрат не признает вину и отказывается от дачи показаний. Она воспользовалась своим правом отказаться от дачи показаний.

По его словам, мать Перизат Кайрат также привлекут к уголовной ответственности, она находится под домашним арестом.

Напомним, Перизат Кайрат была задержана по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге, которые потратила на себя, будучи главой благотворительного фонда. Кроме того, девушка подозревается в хищении свыше 1,7 млрд тенге, собранных для помощи пострадавшим от весенних паводков, а также на гуманитарную помощь жителям Палестины. Суд арестовал ее недвижимость и имущество.

Также ранее было зарегистрировано новое досудебное расследование в отношении Перизат Кайрат по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов. Кроме того, в рамках уголовного дела суд ликвидировал фонд Biz Birgemiz Qazaqstan 2030.