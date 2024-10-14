Рекордные 1,2 млн тонн сахарной свеклы планируют собрать в Казахстане

Сельское хозяйство , Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев принял министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Глава государства заслушал доклад об итогах развития аграрной отрасли за 9 месяцев 2024 года. Как сообщил министр, на сегодня убрано 98% площадей, намолочено 25,2 млн тонн зерновых. Средняя урожайность составила 15,5 центнеров с гектара. Аграрии планируют собрать рекордные 1,2 млн тонн сахарной свеклы, а также хороший урожай кормовых культур.

В соответствии с поручением президента ведется работа по увеличению финансирования посевных и уборочных работ. В текущем году впервые на эти цели выделено 580 млрд тенге под 5% без субсидий напрямую фермерам, что в 3 раза выше уровня прошлого года.

По словам Айдарбека Сапарова, в 2025 году эту сумму планируется увеличить до 900 млрд тенге, в том числе 200 млрд тенге будет выделено на льготный лизинг сельхозтехники. Для эффективного использования льготных кредитов, снижения коррупционных рисков внесены изменения в механизмы государственной поддержки.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что за 9 месяцев текущего года произведено более 796 тыс. тонн мяса с ростом на 4,5% к аналогичному периоду прошлого года. Производство молока увеличилось на 4,2% и составило 2,8 млн тонн.

В рамках реализации Комплексного плана развития переработки до 2028 года принимаются меры по увеличению загруженности предприятий и расширению рынков сбыта для продукции отечественных предприятий. Планируется довести долю переработки молока, мяса, подсолнечника, риса, кукурузы и гречихи до 70%.

Главе государства также были представлены планы на 2025 год. Как доложил министр, будет продолжена работа по ускоренной диверсификации посевов за счет сокращения водоемких и монокультур, увеличению площадей высокорентабельных и приоритетных культур.

В завершение Касым-Жомарт Токаев поставил перед министром ряд задач по дальнейшему развитию АПК и обеспечению продовольственной безопасности.

#Токаев #МСХ #Акорда #АПК

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