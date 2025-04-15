По словам фермеров, они ждут поддержки месяцами, хотя урожай не ждёт

Фото Палаты предпринимателей СКО

На встрече аграриев с представителями госорганов и Антикоррупционной службы речь зашла о господдержке в АПК, которая, как оказалось, доходит не до всех и не вовремя, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы по СКО Алмат Мирзалиев заявил, что 13% бюджета в прошлом году ушло на субсидии, но не все аграрии их получают вовремя и в полном объёме. Фермеры подтвердили, что они ждут поддержки месяцами, хотя урожай не ждёт.

По данным руководителя управления сельского хозяйства СКО Даурена Токужинова, в 2024 году на АПК выделено 60,8 млрд тенге, а в 2025 — 75,6 млрд, но значительная часть средств осваивается слабо или вообще не доходит до конечных получателей.

Руководитель управления превенции Антикора Марат Ахметов рассказал, как совместно с Палатой предпринимателей в рамках проекта «Бизнеске жол» удалось решить 11 проблемных вопросов и защитить права более 1200 аграриев.

Власти заявили о реформах: заявки на субсидии теперь можно подавать онлайн через Gosagro.kz и Subsidy.plem.kz. Но фермеры все равно требуют большей прозрачности и справедливого распределения помощи.

Жаловались аграрии и на недостаточный объем субсидирования удобрений, который якобы не покрывает даже базовые потребности региона.

Руководитель ТОО «Меленчук и К» Евгений Меленчук сказал в этой связи:

- Управление сельского хозяйства проплатило «КазАзоту» за 17 тысяч тонн удобрений. Это слёзы! Это смешной объем. Этого хватит на 40–50 тысяч гектаров, а у нас одно хозяйство Зенченко столько выгребет — и то не хватит. Мы готовы покупать по полной стоимости, но где брать деньги?

Фермер отметил, что реальный спрос в десятки раз превышает поставляемый объём, а сроки отгрузки делают закупку просто бесполезной для сезонных работ:

- «КазАзот» обещает поставить удобрения в мае — а это уже поздно!

Представитель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО Даурен Токужинов ответил, что договора на 79 тысяч тонн удобрений уже заключены: 30 тыс. тонн — с «КазАзотом», 49 тыс. тонн — с «Казфосфатом».

- Проблем с «КазАзотом» нет, достигнуты договоренности о приоритетном обеспечении СКО. Ранее с «Казфосфатом» были сложности из-за предоплаты, но после вмешательства Минсельхоза договоры заключаются без проблем, — отметил Токужинов.

Однако фермеры остаются недовольны — сроки поставки, объёмы и доступность субсидий не соответствуют реальным полевым потребностям.

Директор Палаты предпринимателей СКО Есжан Оразалин пообещал, что озвученные проблемы будут взяты Палатой на контроль в рамках проекта «Бизнеске жол».