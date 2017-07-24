Агропромышленный акцент

Как известно, ключевая цель Модернизации 3.0 состоит в переходе страны к новой модели роста. Качественный подъем экономики предполагается осуществить за счет решения пяти приоритетных задач, поставленных Главой государства в Послании народу Казахстана. Это развитие цифровой индустрии, технологическое перевооружение традиционных базовых отраслей, продолжение индустриальной политики страны с упором на экспорто­ориентированные производства, сохранение стратегического значения добывающих секторов и вывод АПК в число драйверов роста экономики.В феврале текущего года Правительством был утвержден Общенациональный план по реализации приоритетов Третьей модернизации и определены задачи на первое полугодие. В рамках исполнения первого приоритета – ускоренной технологической модернизации экономики – в общей сложности пре­дусмотрено 19 мероприятий. Акценты этой работы сосредоточены на развитии цифровой индустрии, технологическом перевооружении базовых отраслей национальной экономики, включая элементы Четвертой промышленной революции. Также предстоит усилить меры по привлечению зарубежных инвестиций, развитию транспортной инфраструктуры и рос­ту научного потенциала на базе отечественных вузов и научно-технологичес­ких центров.В аграрном секторе в текущем году основные векторы модернизации со­с­редоточены на реализации пяти ключевых приоритетов. Комплекс этих задач связан в первую очередь с пересмотром принципов субсидирования и осуществлением постепенного перехода производственной практики на страхование сельхозпродукции.Во-вторых, в течение пяти лет необходимо создать все условия для объединения более 500 тыс. мелких сельхозтоваропроизводителей в кооперативы. В-третьих, важно добиться повышения уровня переработки сельхозсырья за счет формирования необходимой инфраструктуры, создания эффективной системы хранения, транспортировки и сбыта продукции. В-четвертых, нужно обеспечить рентабельность агропроизводства, рост производительности труда и снижение затрат.Пятый приоритет – повышение эффективности использования сельхоз­угодий и увеличение площади орошае­мых земель. Что касается последнего аспекта, то в течение пяти лет предстоит расширить «поливные» территории на 40% и довести показатель до двух млн гектаров.Как и ожидалось ранее, экономичес­кая картина мира постепенно меняется к лучшему. И хотя нынешний спрос на стратегические ресурсы, энергоносители и металлы еще не стал устойчивой тенденцией, тем не менее, как считают эксперты, пик глобального кризиса пройден, и признаки восстановления мировой экономики наблюдаются повсеместно. Так, в первом квартале 2017 года экономика Евросоюза в годовом выражении выросла на 1,7%, России – на 0,5%, Китая – на 6,9%. Согласно оценкам МВФ, в нынешнем году возобновление экономической активнос­ти во многих странах обеспечит рост мировой экономики на 3,5%.На фоне этих тенденций спрос на основные товарные позиции казахстанского экспорта растет, удерживая биржевые цены на приемлемом уровне. Это дает Казахстану еще одну благоприятную возможность для осуществления планов по модернизации экономики.В первом полугодии 2017 года экономика Казахстана развивалась в условиях стабильной рыночной конъюнктуры, подъема экономической активности в странах – торговых партнерах. И сейчас главная задача состоит в решении конкретных задач Модернизации 3.0, направленных на повышение конкурентоспособности и рентабельности отечественного производства, достижении высокой производительности труда в отраслях.В аграрном комплексе страны сейчас происходит кардинальный поворот в сторону увеличения производительности труда и роста производства в целом. Следует отметить, что далеко не все страны имеют потенциал развития сельского хозяйства, сравнимый с возможностями и резервами Казахстана. Различные климатические условия рес­публики благоприятствуют возделыванию множества культур умеренного теплового пояса, увеличению потенциала мясного скотоводства и наращиванию экспортного потенциала отрасли в целом.Для своевременного решения вопросов агропромышленного сектора Правительством осуществляется комплекс мер, направленных на рост объемов продукции АПК. При этом увеличивается финансирование, разрабатываются новые программы, формируются эффективные механизмы господдержки. Из года в год статистика показывает положительную динамику по валовому выпуску продукции, инвестициям и созданию новых сельхозпредприятий.Однако, судя по тому, что производительность труда в этой отрасли все еще оставляет желать лучшего, действующих мер явно недостаточно для выхода АПК на уровень экономичес­кой устойчивос­ти и эффективности. На повестке дня остро стоят вопросы импортозамещения сельхозпродукции, роста цен на продовольственные товары при неизменности их номенклатуры в структуре экспорта.Согласно статистике, в 2014 году самая низкая производительность труда в экономике республики наблюдалась именно в сельском хозяйстве – 9 282 доллара на одного занятого в год. И это при том, что на аграрный сектор приходятся значительные объемы субсидирования и мер государственной поддержки. В развитых странах этот показатель доходит до 100 тыс. долларов.Эксперты отмечают, что проблему низкой производительности труда в реальных секторах экономики, в том числе в АПК, невозможно преодолеть только финансовыми инструментами при отсутствии четких, научно обоснованных механизмов анализа результативности принимаемых мер. И это непременно нужно учесть.В основу новой Государственной программы развития АПК заложены такие ключевые цели, как повышение эффективности животноводства и растениеводства на 58% и 40% соответственно, развитие масштабной кооперации с вов­лечением в эту сферу порядка 670 тыс. мелких сельхозпроизводителей. Кроме того, положения документа направлены на создание действенной системы сбыта и переработки продукции, обеспечение эффективности и доступности господдержки для всех товаропроизводителей.С учетом слабых сторон прежней прак­тики стимулирования в новой программе Министерством сельского хозяйства пересмотрены 65 видов субсидий. В результате исключены 11 неэффективных, по 40 изменены критерии, 14 – оставлены без изменений. Предполагается, что это даст ежегодную экономию средств в объеме 25 млрд тенге. Но цель этих изменений состоит не только в финансовой рациональности. Изменение критериев повлечет за собой рост производства сельхозпродукции в среднем на 29% в рамках того же бюджета. Новые механизмы стимулирования направлены на повышение урожайности в растение­водстве, продуктивности в животноводстве и максимальной загрузке перерабатывающих мощностей.В рамках задач по повышению производительности труда в АПК в прошлом году создан специальный Центр транс­ферта агротехнологий, который сегодня вовлечен в поиск эффективных мировых технологий и работу по их внедрению в хозяйства страны. Финансирование научных исследований в области аграрного производства взаимоувязано с потребностями сельхозпредприятий.В плане увеличения орошаемых земель ведется работа по вовлечению в сельхозоборот около 600 тыс. га поливных земель, что позволит увеличить производство сельхозпродукции на 500 млрд тенге.Для решения задач по наращиванию экспорта АПК определены конкретные индикаторы для каждого года. Так, планируется увеличить его объемы на 10%. Для этого разработаны алгоритмы продвижения продукции на рынки России, Китая, Ирана и других стран. Аналогичные детали прорабатываются по рынкам Индии и стран Персидского залива.Приоритетом экспортной политики отрасли остается производство экологически чистой продукции, пользующейся наиболее высоким спросом на внешнем рынке. В этом смысле товары отдельных секторов аграрной отрасли Казахстана, в частности птицеводства, считаются безупречными и пользуются стабильным спросом в соседних странах. Те же куриные яйца сегодня занимают широкую нишу на российском рынке, и даже нет необходимости их доставки туда – российские оптовики приезжают сами.Расширение структуры экспорта АПК, в том числе увеличение продукции глубокой переработки – одна из кардинальных задач отрасли. В этом направлении разработаны системные меры по развитию аграрной индустрии, на основании которых подготовлены карты переработки, содержащие полный анализ действующих предприятий, размещения новых мощностей и необходимые объемы инвестиций.Для достижения запланированных объемов производства продукции в текущем году Продкорпорацией осуществляется форвардный закуп 135 тыс. тонн семян масличных культур для загрузки маслоперерабатывающих предприятий.Между тем мясокомбинатам и молоко­заводам также необходимо сырье для загрузки мощностей в полном объеме. Наряду с крупными поставщиками обеспечить сырьем перерабатывающий сектор призваны и сельхозкооперативы, создаваемые в рамках новой программы АПК.Согласно данным МСХ, в нынешнем году в рамках вовлечения мелких ­крестьянских и личных подсобных хозяйств в кооперативы в 160 сельских районах проведены семинары. При этом обучено 2 248 акимов сельских округов и зам­акимов районов.Для сельхозкооперативов внедрена схема приобретения модульных молокоприемных и убойных пунктов без залога и первоначального взноса, а также предусмотрен механизм гарантирования кредитов. Пересмотрены также индикативные показатели этой сферы. Если ранее было запланировано создание 326 кооперативов в 2017 году, то теперь планируется довести их чис­ло до 467.К первому июня текущего года в стране создано 286 сельхозкооперативов, в том числе 102 – по заготовке молока, 181 – по производству и заготовке мяса. Созданы семейные откормплощадки на 20 136 голов КРС, а также 50 теплиц. В товарное производство сельхозпродукции вовлечено более 40 тыс. ЛПХ и мелких фермерских хозяйств.По мнению заместителя Премьер-министра, министра сельского хозяйства Аскара Мырзахметова, в целом наблюдается неплохая динамика в сфере создания кооперативов. Вмес­те с тем не все из них соответствуют предъявляемым к ним требованиям.Для наращивания сырьевой базы плодово-ягодной перерабатывающей промышленности, а также в целях экономического развития Жамбылской и Южно-Казахстанской областей на основе механизмов ГЧП в ближайшие годы в этих регионах планируется масштабное развитие плодово-ягодных садов, строительство фруктохранилищ, перерабатывающих и смешанных производств. В этом направлении предусматривается консолидация деятельности Аграрной кредитной корпорации, акиматов, а также СПК «Тараз» и «Шымкент».Как отмечают инициаторы этого проек­та, развитие садоводства в регио­нах даст мультипликативный эффект всей цепочке производств. Это позволит создать дополнительные проекты по производству контейнеров, упаковки, шпалерной системы, по сборке техники, капельного орошения...