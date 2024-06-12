Новый уровень казахоязычного дубляжа отметила Аида Балаева

Культура и общество
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Дана Аменова
Корреспондент

Министр культуры и информации РК Аида Балаева обратилась к казахстанцам в соцсетях с просьбой «поддержать казахоязычный дубляж», сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Глава ведомства на своей странице в Facebook рассказала о премьере фильма Disney и Pixar «Ойжұмбақ 2».

«Казахстанские зрители всегда с нетерпением ждут премьер от Disney, и этот год не стал исключением. Ранее казахоязычные версии фильмов «Моана», «Коконың құпиясы», «Арыстан патша» (2019) были дополнены новыми работами. В этом году студии Disney и Pixar перевели на казахский язык мультфильмы «Ойжұмбақ 2», «Моана 2» и «Муфаса: Арыстан патша» за собственные средства. Дублирование фильмов с адаптацией к культуре на различных языках - давняя тенденция в компании Disney. Ежегодно компания выпускает около 30 языковых версий каждого фильма. Включение казахского языка в этот список — важное событие и отличная новость для казахстанцев. Это полезно как для носителей языка, так и для тех, кто его изучает», — написала министр.

По мнению Аиды Балаевой, казахоязычный дубляж в последние годы достиг нового уровня.

«Например, в дубляже «Ойжұмбақ 2» используется редкая лексика, расширяющая сферу применения языка среди детей. Это эффективный способ популяризации казахского языка через любимых персонажей. Если каждый ребенок после просмотра фильма выучит и будет использовать новое слово, это уже будет большим достижением. Минкультуры поддерживает инициативу студии Disney и считает ее отличным примером для других производителей контента. Мы должны поддерживать такие инициативы и популяризировать их, делать образцом для подражания», — отметила глава МКИ.

Также она поблагодарила общество «Қазақ тілі» за содействие и всестороннюю поддержку проекта.

Напомним, мультфильм «Ойжұмбақ 2» выходит в кинотеатрах с 14 июня. 

#Минкультуры #министр #казахский язык #дубляж #Аида Балаева

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