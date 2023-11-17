Аида Балаева наградила медалью "Шапагат" певицу Алию Кикенову

Культура и общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Как отметила исполнительница, она всегда и везде старается продвигать и популяризировать казахскую культуру

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

16-18 ноября в Санкт-Петербурге проходит IX Международный культурный форум, где делегации из более чем 70 стран мира обсуждают актуальные вопросы взаимодействия в сфере культуры и искусства. В рамках форума министр культуры и информации РК Аида Балаева провела встречу с казахстанскими и российскими деятелями культуры и искусства, жизнь и творчество которых непосредственно связаны с Казахстаном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры.

В мероприятии приняли участие музыканты, певцы, режиссеры, актеры, литературные деятели, скульпторы и художники.

В начале встречи Аида Балаева наградила медалью «Шапагат» певицу Алию Кикенову.

«Для меня очень важно получить эту высокую награду. Всегда и везде я стараюсь продвигать и популяризировать казахскую культуру. Для меня это стимул продолжать это делать», - отметила Кикенова.

В рамках встречи были обсуждены вопросы развития культуры, повышения квалификации и поддержки культурных деятелей.

Деятели культуры выразили живой интерес к перспективе сотрудничества с МКИ РК в разных форматах.

В ходе встречи Аида Балаева выразила готовность оказать содействие тому, чтобы наши соотечественники, постоянно пребывающие в России, получили возможность выступить на сценах казахстанских городов, популяризировать свои труды среди казахстанских читателей и ценителей живописи.

Особое внимание она уделила проектам взаимного проведения мастер-классов, семинаров, выставок художников и скульпторов.

 

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