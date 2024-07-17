Аида Балаева посетила открытие первого креативного хаба в Астане

Творческое пространство открыто по поручению главы государства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: пресс-служба МКИ РК

По информации ведомства, на третьем заседании Национального курултая Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что данная сфера станет одной из важнейших точек экономического прогресса страны.

Участие в торжественном открытии приняли министр культуры и информации РК Аида Балаева, депутат Сената Андрей Лукин и аким Астаны Женис Касымбек.

Гости познакомилась с мастерами декоративно-прикладного искусства, отметив, что сохранение традиционного казахского орнамента имеет огромное значение для сохранения казахской идентичности.

«Трехэтажное здание площадью 1,5 тыс. кв. м. станет площадкой для нетворкинга и создания проектов креативных индустрий. Хаб разделён на несколько тематических зон: книжный магазин и читальный зал продукции отечественных издательств, этно-музей, ремесленнические мастерские, площадка для современных арт-перформансов, музыкальных и литературных вечеров, а также галерея современного искусства и проект «Smart nomad games», – отметили в министерстве.

В пресс-службе добавили, что подобные хабы планируется открыть во всех регионах Казахстана. Они будут способствовать созданию и коммерциализации творческих проектов, а также включению в креативный рынок сотен специалистов.