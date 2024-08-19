Почему приостановили съемки фильма «Алия», разъяснила Аида Балаева

В связи с последними сообщениями в СМИ о приостановке съёмок министр дала разъяснения, сообщает Kazpravda.kz

Глава Минкультуры подчеркнула, что все помнят и чтят великий подвиг Алии Молдагуловой.

«Её история является неотъемлемой частью нашей национальной памяти, и министерство заинтересовано, чтобы фильм, посвящённый её героизму, вышел на большие экраны. Фильм «Алия» остаётся одним из ключевых для нас. Это масштабный проект с общим бюджетом более 900 млн тенге, из которых 450 млн тенге – частные инвестиции, а оставшуюся сумму кинокомпания планировала получить из государственного бюджета», – отметила Аида Балаева.

Она пояснила, что в июне этого года команда, планирующая снять фильм, принимала участие в питчинге, организованном Государственным центром поддержки национального кино, где представила сценарий картины, претендующей на государственную поддержку. По результатам заседания межведомственной комиссии 18 проектов рекомендованы к финансированию, в их числе фильм «Алия».

«Учитывая высокую ответственность перед памятью Алии Молдагуловой и значимость фильма для казахстанского зрителя, кинокомпания решила временно приостановить участие в конкурсе, чтобы избежать нерационального использования госсредств. Это решение было связано с высокими рисками задержки реализации проекта, поскольку основная часть съёмок была запланирована на территории Республики Беларусь, где планировалось снять сцены военных действий», – рассказала министр.

Беларусь на данный момент не может предоставить необходимые натурные площадки из-за высокой загруженности другими проектами, в основном российскими. По этой причине стало невозможным согласовать график использования натурных декораций и в последствии возникла угроза срыва сроков и несвоевременного завершения проекта.

«Было принято решение отстроить свои натурные площадки в ВКО. Это позволит не только сохранить качество съёмок, но и обеспечить сдачу в фильма в срок. Мы уверены, что такие меры помогут снять фильм, соответствующий ожиданиям зрителей и достойный памяти великой героини», – пообещала глава МКИ.

По словам Аиды Балаевой, проблемы с финансированием проекта отсутствуют, команда приложит все усилия, чтобы вовремя завершить съемки фильма и представить его на больших экранах.

Министерство культуры и информации РК продолжит оказывать всю необходимую поддержку проекту «Алия» и другим инициативам, направленным на сохранение исторической памяти и национального наследия.

«Я уверена, что фильм об Алие Молдагуловой станет важным событием в культурной жизни нашей страны и достойно увековечит подвиг нашей героини», - заключила министр.

Ранее планировалось, что на экраны фильм выйдет в мае 2025 года. 9 мая в стране начался полномасштабный открытый кастинг для байопика об Алие.