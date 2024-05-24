Почему Алия Молдагулова стала казахской Жанной д’Арк

Не на ту нарвались!

Как сообщил генеральный продюсер проекта Александр Шухов, эта военная драма будет посвящена сразу двум событиям: 80-летию Великой Победы над фашизмом и 100-летию со дня рождения Алии Молдагуловой. Известно, что за все годы независимости в Казахстане (впрочем, и до этого тоже) не было снято ни одной художественной ленты про одну из самых любимых национальных героинь.

Многим образ Алии Молдагуловой известен по знаменитому фото девушки в пилотке.

– Это не она. В 60-е годы появилась серия почтовых марок с портретами Героев Советского Союза, – рассказывает Александр Шухов. – Одна из этих марок была посвящена Алие Молдагуловой. Портрет на марке был нарисован по устным рассказам тех, кто ее знал. Затем по нему подобрали актрису (Айтурган Темирову) для фильма «Снайперы», который киргизский режиссер Болот Шамшиев снял в 1985 году на студии «Казахфильм» имени Шакена Айманова.

Ее судьба была невероятно яркой и насыщенной. Отца Нурмухамбета Саркулова, видимо, преследовали за происхождение (он был из зажиточной байской семьи): в годы коллективизации и массовых репрессий он кинулся в бега. Алию воспитывали сначала бабушка с дедушкой, а потом дядя по материнской линии Абубакир Молдагулов, давший ей свою фамилию. Когда он поступил в военно-транспортную академию, то с семьей переехал в Москву, а оттуда в Ленинград, куда вскоре передислоцировали вуз. Там он в 1939 году устроил племянницу в школу-интернат. Кстати, Алия была первой казашкой, попавшей во всесоюзный пионерский лагерь «Артек».

С началом войны дядя с семь­ей эвакуировался в Ташкент, но Алия отказалась уезжать. 8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. В марте 1942 года вместе с детским домом она выехала из осажденного города в село Вятское Ярославской области. До этого, едва исполнилось 16, обивала пороги военкоматов. Ее оттуда выгоняли. Не подходила ни по возрасту, ни по росту – метр пятьдесят с кепкой, ни по комплекции – не худая, а болезненно изможденная. В октябре 1942 года поступила в Рыбинский авиационный техникум, думая, что там готовят военных летчиков. Оказалось – тыловых механиков. С присущим ей упорст­вом пробивается в первый набор женской снайперской школы, расположенной в подмосковных Вешняках. Будущие снайперши покатывались со смеху, глядя на казахскую Дюймовочку. Еще бы! Уж очень смешно она выглядела в военной форме не по росту и громко хлопающих сапогах, надетых на тонюсенькие ножки с крохотной стопой 34-го размера. Они, эти сапоги размером 40+, «сообщали» о ней задолго до того, как она появлялась. А ей, проходя строевую подготовку, надо было в них ползать, бегать, залезать на деревья... Когда командир пытался отправить ее на кухню, девчонка отвечала, что поступила в техникум не картошку чистить, а учиться защищать свою родину. Словом, не на ту нарвались! На хохот и подтрунивания волевая, целеустремленная девочка не обращала внимания, училась на отлично, побеждала на стрельбах.

Где ты, Алия?

9 мая в Алматы состоялся первый день актерского кастинга в картину «Алия».

– Он продлится без малого три месяца, – сообщила кастинг-директор картины Гульзура Есен. – Первый месяц будет идти подбор актеров на другие роли: ищем девушек европейской национальности на роль подруг Алии по снайперской школе. С 9 июля нач­нем готовить отобранных актеров на проект – учить носить оружие, обращаться с военной техникой. С 20 июля начнется поиск новых лиц (на роль Алии в первую очередь) в других городах Казахстана. Так как кино в Казахстане снимается очень активно, у нас не хватает кадров, снимаются одни и те же актеры, поэтому кастинг для «Алии» будет масштабным и открытым. Открытый – значит для всех, то есть не обязательно иметь актерское образование и опыт работы в кино. Если человек подходит по типажу, есть талант и актерская харизма, то остальному его научат на съемочной площадке. К примеру, в фильме «Бәрі өз қолыңда» Олжаса Ибраева, где я тоже была кастинг-директором, 80% актеров впервые снимались в главных ролях. Сейчас они нарасхват. Некоторые из них работают сразу в четырех-пяти проектах.

Что касается будущей исполнительницы роли Алии Молдагуловой, то, познакомившись с архивными документами и фото, мы поняли, что сейчас знаем, что она должна быть невысокой – 150–155 сантиметров, очень худой (сказалась блокада), но жилистой. Лицо типичное – степной казашки, но глаза не узкие, а широко раскрытые, яркие, движения – быстрые.

Байопик о героине из Казах­стана – это, как сообщил генпродюсер проекта Александр Шухов, художественная история, максимально приближенная к реальным фактам из биографии Алии Молдагуловой.

– Главная идея картины – участие Казахстана в борьбе с фашизмом в рядах мировой антигитлеровской коалиции, – поясняет генпродюсер. – В своем выступлении на Национальном курултае в Атырау Президент Токаев подчеркнул, что Казахстан всегда выступал и будет выступать за сохранение настоящей памяти о Второй мировой войне. У нас достаточно времени, чтобы снять хорошее кино с батальными сценами. Это недешево, это сложно, но рассказать без этого историю Алии Молдагуловой невозможно, а наша цель – создать картину, за которую народ проголосует кошельком. Мы постарались ничего не додумывать о жизни героини. Прежде чем взяться за сценарий, очень детально изучали биографию, работали в архивах, встречались с консультантами, чтобы понять настоящую мотивацию ее подвига.

Алия Молдагулова погибла, когда ей было всего 18 лет. До этого 16-летняя девочка, отказавшись от эвакуации в Ташкент, добровольно осталась в блокадном Ленин­граде. Кроме огромного желания остаться, чтобы защищать родину, на которую напал внешний враг, у нее была и личная мотивация. В детдоме, в который превратилась ее школа-интернат, она была старше других детей, ей было уже 15 лет. С началом войны появилось очень много сирот, и к оставшимся без родителей малышам она относилась так, словно каждый из них ее родной младший брат, умерший двух лет от роду от голода в ауле под Актобе. Сама падая в голодные обмороки, она отдавала детдомовским малышам свою крохотную пайку хлеба.

По законам Голливуда

Отправной точкой для съемок фильма «Алия», по словам Александра Шухова, стало открытие в 2019 году в Санкт-Петербурге памятника Алие Молдагуловой на той улице, где располагалась та самая школа-интернат, в которой она училась и жила до войны. На торжественной церемонии открытия памятника присутствовала и российская журналистка и актриса Алена Кулешова. Удивленная масштабом мероприятия, она заинтересовалась, кем же была эта девочка, что спустя столько лет ей ставят памятник в другой стране, за тысячу километров от ее родины.

– Алена стала изучать материалы, и ей, как человеку, имеющему отношение к миру кино, стало понятно, что есть хороший материал для будущего фильма, и связалась с казахстанскими коллегами, со мной, в частности, – рассказывает генпродюсер проекта. – Нас так же, как и Алену, настолько увлекла история Алии, что мы с режиссером Аленом Ниязбековым почувствовали кроме профессионального интереса еще и ответственность перед памятью девушки, которая до этого была для нас всего лишь хрестоматийным образом. В процессе детального изучения материалов о ней поразили железный характер героини, ее принципиальность и бесстрашие. Эта девушка, нет, даже еще девочка-подросток, держала свою судьбу в собственных руках и никому, даже дяде Абубакиру, заменившему ей отца, не позволяла что-то решать за нее. Поэтому и отказалась уезжать из блокадного Ленинграда.

При этом в жизни она была очень мягкой, сердобольной, внимательной к другим людям девочкой. В детдоме заботилась о малышах, для совсем маленьких она была «мамой Алией», на фронте создавала уют всюду, где бы ни оказалась: в блиндаже, в землянке…

Из тех разрозненных сведений, что нам удалось собрать, мы без какого-либо заказа со стороны написали сценарий будущего фильма (этим занимались я и Алена Кулешова), а уже потом я вышел на казахстанскую компанию MICROCOSM PICTURES. Ей и сценарий, и сама идея фильма понравились. Почувствовав прокатный потенциал будущей полнометражной ленты, она взялась финансировать проект.

«Алия», как сообщили авторы проекта, – это продюсерско-режиссерский проект.

– То, что в картине не будет ничего придуманного, – это ответст­венность продюсера, – говорит Александр Шухов. – А режиссерская она в том смысле, что это будет визуально богатая картина для трех поколений. Старшее, которому мы должны отдать дань уважения за то, что оно, встретив войну детьми, затем поднимало истощенную экономику страны. Среднее и молодое поколения – это дети, внуки и правнуки детей войны. И это уже и режиссерская задача, как визуально сделать, чтобы фильм был интересен каж­дому казахстанцу независимо от возраста.

Сейчас мы находимся в стадии девелопмента, или подготовительного периода. Это когда сценарий уже есть, галерея героев определена, съемочная группа сформирована и теперь начался этап, когда проводится кастинг и подбираются локации. У нас будет два периода съемок. Август – для летних сцен и приблизительно октябрь-ноябрь – для осенне-зимних.

– Познакомившись со сценарием, я сам себе задал вопрос: а что бы я сделал, если бы мне предложили уехать подальше от войны, смертей, голода, – и не нахожу ответа, – говорит режиссер проекта Ален Ниязбеков. – Поэтому я и хочу этим фильмом получить ответ на вопрос: какие ситуации в жизни сформировали железный характер этой хрупкой девочки? Кино о такой значимой личности, как наша героиня, должно быть увлекательным, динамичным, но при этом правильно рассказывающим о том времени – так, чтобы зритель погрузился в него и прошел вместе с Алией весь ее путь. Вот тогда и появится ответ на вопрос, что же все-таки ею руководило, если она не задумываясь отдала жизнь за родину. Это результат пропаганды или искреннего, безграничного пат­риотизма? Откуда в ней такой дух самопожертвования? Поэтому большой упор мы делаем на визуальную составляющую, я имею в виду взгляд героини. То есть это кино будет сниматься не по классическому для военных фильмов стандарту. Стоит задача сделать зрелищное голливудское кино благодаря использованию нынешних передовых технологий и технических возможностей (3D-графики и визуальных эффектов).

Так как язык кино эволюционирует, то классическое повествование уже не держит внимание основного кинозрителя – молодежи. Но опять же нельзя забывать про взрослое поколение, поэтому мы будем делать свое кино не сугубо зрелищным, развлекательным, оно должно быть рассказано на универсальном, понятном всем поколениям языке. Мои предыдущие работы («Казахи против пришельцев», «Моя большая казахская семья» и другие картины), показывают, что динамичный, не классический видеоязык хорошо воспринимается зрителем любого возраста.