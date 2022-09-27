Акан Сатаев освободил должность президента "Казахфильма"

Акан Сатаев сложил с себя полномочия руководителя АО "Казахфильм". Об этом сообщил министр культуры и спорта РК Даурен Абаев, передает Kazpravda.kz.

"Хочу выразить большую благодарность талантливому и успешному режиссеру Акану Сатаеву за годы усердной, кропотливой, а главное плодотворной работы президентом АО "Казахфильм". Сегодня Акан Каргамбаевич по собственному желанию сложил с себя полномочия руководителя легендарной киностудии. Уверен, его дальнейший творческий путь будет также увенчан прорывными проектами, вносящим лепту в развитие нашего кинематографа", - написал министр в Facebook.

На должность главы киностудии Акан Сатаев был назначен в июле 2020 года.