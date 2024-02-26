Аким Астаны: На общественном транспорте я не езжу

Выяснилось, что на общественном транспорте глава столичного акимата не ездит. А его подчиненные передвигаются по городу на служебном автобусе.

– На общественном транспорте я не езжу, потому что работы достаточно много. Но я вам говорю, что в неделю несколько раз – это служебный автобус, конечно, но в любом случае автобус – мы объезжаем, человек 15-20, мои коллеги, начальники управлений, в одном автобусе, – ответил аким.