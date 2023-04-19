Токаев: Акимы должны ходить пешком

Президент Казахстана отметил, что сейчас наши города выглядят очень плохо.

Фото: akorda.kz

Президент РК Касым-Жомарт Токаев потребовал, чтобы акимы ходили по своим населенным пунктам пешком. Выступая на совещании по социально-экономическому развитию страны, глава государства обратил внимание чиновников на обустройство «всех наших городов», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Надо признать, наши города выглядят неважно. Детские площадки не оборудованы, дома ветшают. При гораздо меньших бюджетах города за границей, особенно в Восточный Европе, на Балканах, выглядят очень прилично.

По всей видимости, это работа муниципальных властей, Но, с другой стороны, это и отношение самих горожан к месту проживания. Мы все сталкиваемся с проблемой, как горожане небрежно относятся к своим улицам и домам. И это работает на ухудшение имиджа, репутации нашей страны. Это, кстати говоря, происходит и в столице», - подчеркнул Токаев.

Он повторил свои замечания, что высокому статусу столицы должен соответствовать не только центр города, но и его окраины.

«Пока наши города выглядят очень плохо, это надо признать. Здесь присутствует акимы всех уровней. представители маслихатов. Обратите внимание. Недавно показали по телевидению сюжет о детской площадке в Семее. Опасно просто пользоваться этой площадкой. Акимы должны пешком ходить по своим городам и населенным пунктам. Это касается и столицы», - потребовал глава государства.