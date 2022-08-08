Аким Экибастуза подал в отставку из-за коррупции подчиненного

Аким Павлодарской области принял отставку акима города Экибастуза, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу облакима.

Согласно Закону «О государственной службе» аким Экибастуза подал в отставку за коррупционное правонарушение подчиненного.

«Прошение об отставке аким города Экибастуз Ардак Кантарбаев подал после вступления в силу приговора в отношении его непосредственного подчиненного – экс-заместителя акима города Бауржана Ахметова», – уточнили в пресс-службе.

Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков принял отставку и освободил акима города Экибастуза Ардака Кантарбаева от занимаемой должности. Тем самым 8 августа 2022 года он освобожден от занимаемой должности.

Ардак Кантарбаев занимал должность акима Экибастуза с сентября 2020 года.